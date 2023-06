Alertan por operadores turísticos no registrados

El director de la integradora turística Vive Huasteca, Francisco Lárraga, lamentó los fraudes que supuestos turoperadores cometen en agravio de vacacionistas, y exhortó a contratar solamente a aquellos que cuenten con el Registro Nacional de Turismo.

Dijo que la certificación deriva de la credibilidad de la empresa y a la vez genera seguridad a sus contratantes.

Reconoció que, sobre todo en redes sociales, se ofertan viajes o estancias a precios muy bajos, pero que para no caer en fraudes es indispensable que se garantice que se trata de un turoperador certificado.

“Para que tú puedas manejas una agencia o como turoperador debes tener el registro nacional de touroperador y también que se tengan guías certificados”, dijo.

Lárraga mencionó que en redes sociales u otros medios hay empresas que se anuncian, pero recomendó a los interesados acudir a las páginas oficiales donde aparecen las agencias que están registradas.

“Hay certificaciones que te da turismo y que la gente vea los distintivos, que se ofrezca seguridad, que el transporte vaya asegurado; son detalles que a veces la gente por encontrar un viaje barato se van con cualquier vendedor y eso pasa que no llegan o los destinos no era los estaban anunciando o no es lo que ofrecieron”, explicó.

Aplaudió que en el marco de la alianza por el turismo de la capital potosina, firmada el fin de semana, se contemple un programa de desarrollo de experiencias turísticas, que incluye la certificación de agencias de viajes y capacitación en línea a las empresas operadoras turísticas acerca de la oferta turística que puede ofertarse de la ciudad.

En este sentido, cabe resaltar que la dirección de Turismo municipal recomienda consultar la página oficial de la marca “San Luis Capital” para contactar touroperadores y guías especializados, que son personas preparadas y que cuentan con su respectiva documentación en orden.