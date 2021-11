Alcaldía robustecerá tecnología contra el delito en SLP

Sistemas de seguridad funcionarán con fibra óptica; alcances de internet llegarán a colonias periféricas.

SLP.- El alcalde Enrique Galindo Ceballos se pronunció por fortalecer los mecanismos de seguridad vial porque se detectó que era un cuerpo débil que operaba con pocos elementos; “ello nos llevó a tomar medidas para fortalecerla y que cumpla eficazmente con su cometido, transformándola en un cuerpo consolidado, fuerte, con equipo, preparado, no corrupto, y ya estamos trabajando en eso”, precisó.

En ese sentido, el mandatario municipal comentó que los beneficios que genera la tecnología deben aprovecharse al máximo para salvaguardar el orden público, por ejemplo, el uso de las llamadas “Body Cam” o cámaras de cuerpo con que se dotará a la fuerza policiaca, porque mencionó que generan evidencia y ponen un dique a la corrupción.

Especificó que los mecanismos digitales funcionarán con fibra óptica para distribuir la señal de internet a las cámaras de cuerpo, semáforos y para los sistemas de comunicación de las patrullas, “es un proyecto integral de mediano plazo que ya se está desarrollando”.

Se informó que otra parte del proyecto es llevar internet a 60 mil casas de la periferia de la ciudad que ahora no cuentan con el servicio, para facilitar el enlace entre los diversos cuerpos de seguridad con los ciudadanos y que se consiga operar en sintonía.

Acerca del “modus operandi” de hampones que fingen accidentes de tránsito para asaltar a los automovilistas, el alcalde capitalino dijo que sabe que eso pasa en otras ciudades, no así en la capital, “no tengo ninguna denuncia de ese tipo, pero lo que hay que hacer es informar a la gente para no caiga en la treta e insistir en que no baje de su vehículo por ningún motivo”.

Ante cualquier hecho sospechoso, instó a la ciudadanía a llamar al 911 o directamente a la Policía municipal, “y desde luego si se detecta formalmente un modus operandi de ese tipo ya estaremos realizando un dispositivo especial”, puntualizó el alcalde.

