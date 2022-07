Alcaldesa de Villa de Reyes genera millonarios laudos laborales; despide gente sin justificación

El despido injustificado y los malos abogados contratados, tienen al ayuntamiento de Villa de Reyes sumido en una grave crisis financiera porque todos los casos los pierde y genera laudos laborales millonarios y prácticamente impagables, deuda que dejará a la próxima administración además de que se seguirá incrementando.

Trabajadores y ex trabajadores denunciaron a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado, que la presidenta municipal Erika Briones Pérez “rescinde contratos a diestra y siniestra, sin importar el impacto económico que dichas acciones representan para el erario, ya que todos los casos los pierde en los tribunales”.

Asimismo, trabajadores activos temen correr con la misma suerte de no ser respetados en sus derechos laborales, como hasta la fecha sucede a casi cuatros años de administración de la perrede-panista. “Los tratos son déspotas por parte de los jefes de departamento y todas estas acciones son toleradas por la alcaldesa”.

Denunciaron que “consta en los diversos expedientes de demandas laborales interpuestas en el Tribunal Estatal de los Contencioso Administrativo, que tanto administrativos de confianza como trabajadores sindicalizados, quienes incluso por más de dos décadas sirvieron al municipio, has sido despedidos a modo de la edil: sin lo justo, a veces por no caerle bien o no adular su proyecto de mal gobierno”.

Manifestaron que “tanto la síndico municipal Sahara Martínez y la representante del jurídico en el ayuntamiento Liliana Méndez Fajardo, son solo apariencia de su envergadura, ya que de todos es sabido, que quien contrata y despide es Erika Briones Pérez”.

Lamentaron que el ayuntamiento tenga problemas financieros que impedirá el pago millonario de los laudos y peor aun, que se la cifra se siga incrementando porque es una deuda que se va a heredar a la próxima administración, por caprichos de la alcaldesa.

