Al menos 18 obras públicas han sido supervisadas por la STPS en SLP

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha llevado a cabo alrededor de 18 inspecciones en obras públicas, en donde se han encontrado algunas deficiencias que han subsanado las empresas, señaló Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la dependencia.

Luego de que falleció un trabajador atropellado por una máquina en las obras de construcción del puente vehicular en la Calle 71, Garza Álvarez informó que la STPS inició su protocolo para revisar las condiciones generales de trabajo de quienes laboran en la obra, en este caso, la investigación es en una empresa de nombre Paviasfaltos, que es para la cual trabajaba la persona fallecida.

Señaló que de entrada, la empresa informó que se hará cargo de los gastos funerarios, sin embargo la STPS revisará que cumpla con las condiciones generales de trabajo para todos sus colaboradores, y que tanto la persona que operaba la máquina como la que resultó atropellada, hayan contado con la capacitación adecuada para realizar sus funciones.

Explicó que en general, estos procesos de revisión implican un plazo no mayor a 15 días para que la STPS se allegue de toda la información que la empresa deba de proveer, después procede a dictaminar en un plazo no mayor a 60 días, se valora el dictamen, se hace el cierre de la instrucción de investigación, y las empresas tienen un periodo de 5 a 15 días para hacer valer cualquier recurso de revisión, sino presenta recurso alguno se aplica la sanción económica, y si se considera que conlleva también el cierre de las instalaciones de trabajo se procede, “si sólo amerita la sanción económica y medidas de reparación lo haremos saber, y podrán ampararse”.

Señaló que si al momento de solicitar la información que acredite que los trabajadores cuentan con sus condiciones generales de trabajo y capacitación, la empresa no aporta la documentación suficiente, se puede proceder a suspender la obra ya que se estaría poniendo en riesgo la vida de los trabajadores, aunque esto ha ocurrido pocas veces, incluso recordó el caso del trabajador fallecido en la construcción de la Arena Potosí, donde la empresa comprobó que sí se respetaban las condiciones generales de trabajo y que había capacitaciones, por lo que no se suspendió la obra.

Mencionó que así como en este caso, la STPS ha realizado alrededor de 18 revisiones a obras públicas, tanto estatales como municipales, como fue en el caso del trabajador que se electrocutó al colocar un toldo en la Alameda en Semana Santa, “incomoda, pero deben entender que es nuestro trabajo, y no son propiamente las autoridades las que están violentando los derechos de los trabajadores, sino las empresas que llevan a cabo los trabajos”.

Garza Álvarez indicó que en estas inspecciones se han encontrado situaciones como que los trabajadores no conocen su contrato, que no cuentan con Seguridad Social, que están bajo esquemas de subcontratación no permitidos, que no se les pagaron utilidades, y las empresas han tenido que subsanar esas irregularidades.