Aislamiento provocó cierre de locales en el Mercado República

Aunque el 80 por ciento de los locales del Mercado República ya regresaron a sus actividades dentro de la nueva normalidad, hubo muchos que quebraron por la falta de circulante, pues pasaron casi tres meses en aislamiento y esto provocó que varios quedaran en una situación crítica, por lo que decidieron cerrar.

Manifestó lo anterior el dirigente de los locatarios y comerciantes del Mercado República, Arturo Pérez Alonso, quien explicó que la condición económica en este centro de abasto ya venía presentando complicaciones desde antes de la pandemia, pero esta situación fue la "gota que derramó el vaso", pues aproximadamente un 30 ciento de lo locales están cerrados, es decir alrededor de 400 negocios de los mil 500 que en total alberga el mercado.

"La pandemia ha orillado a muchos comerciantes a cerrar de forma definitiva sus puertas, pues con el periodo de aislamiento los negocios de giros distintos a alimentos se vieron obligados a suspender su actividad, lo cual los dejó sin opciones de tener un ingreso para aperturar posteriormente", expresó.

No obstante, dijo, la autoridad estatal y municipal les ha ofrecido apoyos a los comerciantes, y eso ha ayudado a disminuir un poco el cierre de más negocios, aunque lamentablemente eso no ha sido suficiente porque muchos tuvieron que llevarse sus ventas a sus casas porque ya no pueden sostener los gastos que se generan por el pago de servicios, compra de más mercancía, entre otros.

Finalmente el dirigente de los locatarios hizo una invitación a todos los potosinos a que asistan y compren los productos que se ofrecen en los mercados tradicionales, para ayudar a reactivar la economía local, y también evitar que sigan cerrando más.