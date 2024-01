Aguas negras invaden al menos 30 hogares en la Rural Atlas

Habitantes de la colonia Rural Atlas se manifestaron este lunes por la mañana, para exigir al Interapas repare un drenaje colapsado que atraviesa la calle Satelite, en donde más de 30 familias se han visto afectadas.

Por lo que también cerraron la avenida Morales Saucito y Kukulcán, pues las aguas residuales han inundado por completo sus hogares, ocasionando que en sus residentes varias infecciones de la piel y del estómago.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

“Es una problemática constante, que tenemos desde hace tres meses , cuando se fracturó el drenaje y eso nos ha ocasionado varios problemas, entre ellos que se salgan las aguas negras y en lugar de agua potable nos llegue agua residual”, comentó la señora Bertha Garcia Espinoza.

Asimismo las y los afectados refirieron que si bien les han mandado camiones cisterna para abastecer de agua sus hogares, no sirve de nada pues los aljibes están llenos de aguas residuales.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

“Nos llevan pipas con agua y nos dejan un minuto de ahí, que equivale a 1 mil 200 litros de agua que no nos dura mucho y aparte a muchos no nos sirve porque el aljibe está lleno de aguas negras”, comentó el señor Javier Espinoza.

Si bien en el transcurso de esta manifestación , se presentó personal del Interapas con un camión para el desasolve de drenajes, esta labor fue imposibilitada debido a la fractura del drenaje, lo cual impidió la limpieza total de las aguas residuales que colapsaron el drenaje de las casas.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

“Necesitamos que el Interapas atienda nuestras peticiones, desde hace semanas les dijimos que el drenaje está roto, que no sirve de mucho desafílese porque no retiran en su totalidad las aguas residuales , y porque se vuelven a salir por el drenaje, esperamos que después de esto puedan reparar el drenaje como se debe”, aseguró la señora Mercedes Rivera.

Aunado a esto, los habitantes de esta colonia también hicieron una petición a las autoridades municipales, para que intervengan y el abasto de agua sea continuo por medio de tinacos,ya que toda la red hidráulica de sus casas se encuentran contaminadas.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

“Debe haber otras formas de abastecernos, ahora no sabemos donde nos pueden surtir agua si todo lo tenemos lleno de aguas negras, no sabemos a donde ir o recurrir, ni siquiera para lo más básico tenemos agua, no sabemos ni a donde ir hacer nuestra necesidades, necesitamos solución ya”.