Padres de familia toman escuela en Cerritos por falta de maestros

En el municipio de Cerritos, padres de familia de la escuela primaria “Rafael Nieto” decidieron cerrar la institución a manera de protesta debido a que desde hace tiempo no cuentan con maestros suficientes en la institución. Pusieron candados en los enrejados para evitar el acceso al plantel.

Los afectados aseguran que la protesta tiene como objetivo difundir la falta de asignación de profesores que atienden a todos los grupos del plantel, en total son cuatro los grupos que están viviendo un viacrucis porque los menores son atendidos una quincena sí y otra no, es decir 15 días tienen clases y 15 días no tienen.

Cortesía | Padres de familia de la escuela primaria “Rafael Nieto”

Año y medio es la temporalidad en que escasean los maestros en esta institución educativa según narró una de las madres de familia que se encuentra en el plantón y que pide anonimato para que sus hijos no tengan represalias por la protesta que iniciaron.

Cuenta que hace 15 días se manifestaron a las afueras de esta institución educativa que se localiza en la calle de Marcos Vives esquina con Honorato Castillo "ahorita ya somos cuatro salones que no tenemos maestro, es primero B, segundo B, quinto B y sexto B".

Cortesía | Padres de familia de la escuela primaria “Rafael Nieto”

Aseguran que desde hace tiempo una maestra renunció, y para cubrirla solo han mandado a docentes a cubrir interinatos pero solamente ocurre esto en algunas quincenas, otras maestras no van a clases porque se encuentran en estado de gravidez y aunque se le solicitó a la autoridad que mandara un reemplazo no se hizo, en otro de los casos una docente decidió jubilarse y no se ha colocado a nadie en su puesto.

Los niños que actualmente se están viendo afectados por esta situación son alrededor de 120, aunque en la institución educativa hay más de 300 tomando clases "estamos viendo muy afectados a los salones porque no tenemos respuesta, hace 15 días iniciamos una manifestación aquí para que nos mandaran al menos un maestro pero los docentes de la propia institución estuvieron trabajando sin goce de sueldo, atendiendo a los grupos, las autoridades se atienen a que a los profesores les importa la escuela y la educación de nuestros hijos y ellos nos hacen el favor de darles clase, a las autoridades no les importa porque no hemos tenido una respuesta favorable".

Cortesía | Padres de familia de la escuela primaria “Rafael Nieto”

Este martes decidieron tomar las instalaciones y no permiten el acceso a los alumnos, sector magisterial y tampoco a los directivos, pues básicamente están muy molestos porque pareciera que a las autoridades educativas no les importa la educación de sus hijos. A consecuencia de la escasez de los profesores, han notado que el rendimiento escolar de sus hijos ha bajado, por ese motivo exigen a la autoridad que preste atención a los hechos.

"Realmente los niños se ven afectados porque desde primer año no tienen maestro, pasan a segundo y apenas están empezando a atender lo que vieron en primero es todo un retroceso".

Cortesía | Padres de familia de la escuela primaria “Rafael Nieto”

El personal docente de esta institución educativa se quedó afuera de este centro escolar, esperando que los padres de familia liberaran las instalaciones, sin embargo argumentan que continuarán con las movilizaciones en caso de que el Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, no les envíe a los maestros que faltan "no nos voltean a ver a nosotros hace 15 días no nos dieron una solución, parece que no les importa porque no nos dan solución a nada".

Cortesía | Padres de familia de la escuela primaria “Rafael Nieto”

Hace quince días tuvieron contacto con Cristina Turrubiartes y Juan Antonio García, funcionarios del SEER, quienes se comprometieron a enviarles al nuevo personal, sin embargo a la fecha no ha llegado nadie. Hoy se encuentran sumamente molestos y aseveran que ahí se quedarán hasta que lleguen los reemplazos necesarios.

Cabe añadir, que muchos de los estudiantes prefirieron irse a sus domicilios a raíz de que se informó que no se quitará este plantón hasta que haya una solución inmediata para quienes buscan que se cumpla el derecho a la educación.