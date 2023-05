"Aférrate a tus pasiones", David Faitelson, el invitado especial de Mobil para su aniversario en SLP

Desde muy corta edad supo que quería ser periodista deportivo, bajo la influencia de su padre lo cautivaron los deportes, aunque no fue el fútbol soccer el que primero le llamó la atención, sino el béisbol. El rey de la crónica del color, el que todos quieren imitar, David Faitelson, llama a aferrarse a las pasiones para alcanzar el éxito profesional.

Sentado frente al televisor junto a su padre, apreció las grandes pasiones de los hombres, el fútbol soccer, aunque siempre prefirió al rey de los deportes. A muy corta edad se imaginó escribiendo y fue en la preparatoria cuando se presentó a una de las redacciones más tradicionales en el periodismo; esperando poder narrar una escena del diamante de fuego. Sin embargo, no había empleo para la fuente que él deseaba.

El destino lo puso a prueba y un prominente comunicador lo mandó a entrevistar a la Selección Mexicana, si conseguía la entrevista con alguno de los jugadores sería contratado. Su corta edad e inexperiencia lo hacía dudar, pero como sucede en la gran mayoría de las situaciones de este tipo, se armó de valor y tras intentarlo en varias ocasiones, solo un jugador le brindó la oportunidad de su vida; Javier "Chicharo" Hernández.

Con la entrevista del original Chícharo en 1986 se ganó la confianza de su jefe de redacción y de ahí en adelante fue a buscar las exclusivas de su vida.

Desde abril de este año, David Faitelson está presentando la conferencia "Aférrate a tus pasiones", en la que desarrolla temas de disciplina y habla sobre los esfuerzos y sacrificios que se deben realizar para alcanzar las metas profesionales. A invitación de la marca Mobil para conmemorar su quinto aniversario en San Luis Potosí, hizo un recuento de lo que considera cómo es que grandes deportistas lograron sus anhelos.

Contó algunos de los tropiezos de su carrera, como cuando fue agredido por el americanista Cuauhtémoc Blanco, los insultos que le hicieron el director técnico, Ricardo Peláez y el comentarista José Ramón Fernández. Así como cuando fue despedido de Televisión Azteca por Ricardo Salinas Pliego por una editorial que ni siquiera escribió. Una hilarante anécdota fue que convenció a sus jefes para ir a entrevistar a Cuba al Dios argentino, "Maradona", sin embargo a lo largo de una semana, nunca salió de su escondite y se quedó con el papel en blanco y la tinta sin usar. Regresó a la redacción sin la Joya de la Corona.

En su charla con los invitados especiales de Mobil, que cabe referir "El Sol de San Luis" fue uno de ellos, también mostró las historias de tenacidad de muchos deportistas olímpicos que hoy están en la gloria del recuerdo por sus hazañas. El trabajo, la constancia y disciplina, los alberga entre los laureles de la historia mundial. Soraya Jiménez, María del Rosario Espinosa, Paola Espinosa y Ana Guevara, historias que no podía dejar de contar.

Estar frente a un grande de la Crónica de color deportiva, no podía pasar desapercibido así que fueron múltiples los cuestionamientos relacionados con la información que se ha viralizado en los últimos días en torno a las nadadoras artísticas que no fueron apoyadas por el gobierno de la República Mexicana para competir en la Copa Mundial en Egipto. Criticó que se destinen fuertes cantidades de dinero para ciertos deportes mientras que a otros los dejan relegados y a la buena de Dios, aún y cuando están demostrados los resultados de las mujeres en el deporte.

"Las mujeres han sido nuestras mejores deportistas en los últimos tiempos, el día en que las mujeres desarrollen su fútbol van a ser mejor que los de la selección. De eso no tengo absolutamente duda y no es un discurso populista para ganarme a las mujeres, creo que hay mucho que hacer en el fútbol femenil y México lo tiene que lograr".

México puede dar resultados, y aunque Carlos Bremer, el autodenominado Soldado de la educación y el deporte de México esté señalando que este es elx gobierno donde se ha dado un mayor presupuesto para el sector deportivo es totalmente una mentira, ya que el gobierno lo único que ha hecho es apoyar al béisbol "se ha apoyado del dinero del Gobierno Federal al béisbol con 2 mil 200 millones de pesos, para mejorar estadio para franquicias para apoyar clínicas y está bien, me da mucho gusto pero las de nados sincronizado que ganaron el oro no tenían para pagar su viaje, tuvieron que vender sus trajes de baño, se dijo que tenían becas de la Sedena, pero con todo respeto qué son 10 mil pesos para vivir al mes. Están desviando la atención en México, pero qué dirán los clavadistas, atletas, nadadores, a mí no me ha tocado nada dicen algunos, hay que entender que el deporte no se debe dirigir hacia los caprichos de una persona".

Inclusive también fue aventurero al señalar que somos un país al que le ha costado mucho alejarse del tema del machismo y se vive incluso en el propio periodismo deportivo, donde es difícil que la mujer llegue y emerja; aunque con el paso del tiempo han llegado "falta mucho por hacer y poco a poco lo van a lograr".

El evento fue magistralmente conducido por la conductora de televisión Carla Hernández y el locutor Raúl Espinoza quienes lo motivaron a ponerse la playera del Atlético de San Luis, y aprovechó para señalar que el equipo potosino va por muy buen camino "tiene que pelear de media tabla hacia adelante, tratar de reforzarse, vender menos jugadores y el público de San Luis es efusivo participa, es caliente, pasional, yo creo que tiene un grande futuro por delante y lo veo además dando paso para colocarse entre los mejores equipos de fútbol mexicano".

Tras desnudar muchos de sus secretos para alcanzar el éxito profesional, se abrió a los potosinos y culminó señalando cuáles eran las más grandes entrevistas realizadas por él, las de Diego Armando Maradona y Julio César Chávez a quienes reunió cuando el balompié argentino era director técnico de los Dorados de Sinaloa; hoy las presume como niño con juguete nuevo. Aunque también fue claro con la audiencia de Mobil, a quienes les confesó que la familia debe ser el más grande logro personal.