Advierte especialista no confundir síntomas del cáncer con otras enfermedades

De acuerdo a los últimos registros de salud en el país, los tumores de cáncer más comunes en ambos sexos son el de mama, próstata, pulmón colón o recto, y estómago.

Verónica Ivonne Miranda Trujillo, oncóloga del hospital general de zona número 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, refiere que algunos de los padecimientos que sufren hombres y mujeres en el país son muy difíciles de detectar porque los síntomas no son tan específicos y ello dificulta a que las autoridades sanitarias que puedan identificar la situación.

"Son difíciles de detectar porque los síntomas no son tan específicos y algunos de ellos como el de Colón y Ovario porque sus síntomas no son tan determinantes y eso hace tardío el diagnóstico".

Inclusive en algunas ocasiones se puede confundir el diagnóstico con colon irritable y no, por tumores cancerígenos.

La funcionaria del Instituto Mexicano del Seguro Social consideró que no se debe de confundir la sintomatología de los tipos de cáncer con otro tipo de enfermedades "no se deben de confundir, sin embargo tardamos en hacer diagnóstico porque los síntomas no son tan específicos y se confunden con enfermedades benignas como la parte de quistes en mama, enfermedad de colon irritable en problemas de enfermedad hemorroidal y es un tumor del recto y si se puede confundir, por eso el médico familiar debe tener la habilidad y el adiestramiento para saber cuáles son los síntomas y hacer los estudios para iniciar la detección oportuna y poder hacer una etapa clínica temprana".

Las recomendaciones que hace la oncóloga es que hombres y mujeres deben acudir cotidianamente al médico, tener revisiones anuales porque la gran parte de los cánceres señalados se pueden detener a tiempo, siempre y cuando haya revisión y chequeo oportuno aunque no haya síntomas "se debe acudir a valoración constante".