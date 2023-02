Acusan a inspectores de pedir dinero en establecimientos

El director de Comercio del Ayuntamiento capitalino, Jorge García Medina, aseguró que en esa dependencia se mantiene una política de cero corrupción, pero que señaló que las denuncias contra inspectores se tienen que comprobar.

Luego de informar la integración de más personal en el área de inspección, reconoció que hay quejas pero “tengo que escuchar a las dos partes”, y cuando se comprueba una mala actuación se inicia un procedimiento. “Un mal inspector no tiene nada que hacer aquí”, aseveró.

El funcionario destacó que efectivamente hay quejas de propietarios o encargados de establecimientos, y que la principal es que acusan al personal de pedirles dinero. “Si acusan al personal yo mismo los acompaño a presentar la denuncia a la Fiscalía; ese es el tema el presentar la denuncia, y no señalar por señalar; el señalar se tiene que comprobar”, sostuvo.

Destacó que principalmente cuando se trata de operativos nocturnos, los inspectores videograban o le realizan una videollamada, para observar que todo se lleve a cabo en orden y de manera correcta.

A la par, el personal de inspección tiene la instrucción de no aceptar un solo peso, tienen prohibido recibir un regalo o ir a un restaurante y no pagar”, relató.

Recordó que en lo personal tiene un compromiso con el Presidente Municipal pero también como trabajo se realice correctamente en la dirección de Comercio. Además, “a mí no me gusta que me señalen”.

Recordó que en días pasados detectó un permiso para un establecimiento que resultó falso, pues llevaba su nombre pero no era su firma, y de inmediato acudió ante las autoridades a formalizar una denuncia para que el caso se investigue y se proceda en consecuencia.