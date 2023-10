Acusan a director de secundaria en Soledad por exigir cuotas en efectivo

Durante la madrugada, padres de familia de la escuela Secundaria General Aurelio Manriquez, colocaron candados en esa institución educativa para denunciar que el director, Erasmo Martínez esta cobrando las cuotas escolares voluntarias en efectivo y además hostiga a padres de familia y niños.

Hartos de una serie de supuestas actitudes negligentes de parte de este funcionario de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, los orilló a tomar la determinación de cerrar la escuela.

Cortesía | Padres de Familia

"Hoy por la mañana llegó el director rompió los candados y se metió a la fuerza, nos quejamos porque estaba recibiendo las aportaciones voluntarias en efectivo, hostigaba padres de familia por hacer la denuncia, no inscribí a los niños cuyos padres no pagaran las aportaciones. Ha sido muy prepotente impuso la mesa directiva, no quería hacer asamblea general, no quiso dar rendición de cuentas, a los padres los hostigaba sí preguntaban por las cuentas".

Cortesía | Padres de Familia

Al lugar de los hechos llegaron funcionarios de la SEGE, a quienes les expusieron que supuestamente este director no quiere transparentar los libros de las cuentas, tampoco las actas de asamblea, ni la libreta de notas, Además de que este funcionario educativo promueve el bullying hacia los estudiantes padres de familia y maestros, muchas veces violentando el interés superior de los alumnos.

La señora Ruth Rosas, madre de familia, mencionó que se pactó con las autoridades educativas investigar los hechos, y se definió resguardar a este administrativo en la dependencia estatal.

Cortesía | Padres de Familia

El director de educación básica de la SEGE, se comprometió a analizar los casos denunciados, sobre todo porque se afectó a los alumnos.

Hoy este director ya no está en la institución y tendrá que rendir cuentas ante su sindicato y la dependencia estatal. De esta manera se liberaron las instalaciones para continuar con las actividades académicas normales de esa institución.