Denuncian por maltratos y amenazas a directora de telesecundaria en SLP

Por presuntos actos de prepotencia, maltrato infantil, hostigamiento y amenazas a padres de familia, así como irregularidades en la cooperativa de la escuela Telesecundaria, Enrique Almazán Nieto, es que padres de familia de esa institución denuncian a la directora Yareli Guadalupe Juárez Lucio; acudieron a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, para protestar en su contra.

La institución educativa está ubicada en la calle San Francisco número 631 en la Colonia La Hormiga del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, ahí tanto niños como padres de familia viven un viacrucis porque la responsable de la institución no los deja interactuar y además constantemente los mantiene bajo amenaza.

San Juana de la Torre Duarte, madre de familia de esta institución educativa refiere que "es muy prepotente y agresiva, tanto con alumnos, padres de familia, y maestros, cobra cuotas a padres de familia cuando lo que le corresponde es a la asociación, ella se mete con la Asociación de Padres de Familia a quien tiene manejada, tenemos videos donde se conduce con prepotencia. Ha violentado a todos".

Se quejan de que inclusive se entromete en la vida personal de los padres de familia, por eso tomaron la escuela hace tres semanas, aunque ya la liberaron para que los 170 estudiantes que toman clases ahí continúen su vida académica "pero de hecho ya no la queremos ahí, a los niños no los deja correr en los espacios de la escuela, no los deja ir a ningún lado, no los deja tomar lonche, tampoco permite que los padres de familia llevemos el refrigerio a los niños, pero ella sí permite visitas para ella".

Con cartulinas en mano llegaron a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, para denunciar a esta mujer que los tiene azorados, y fueron atendidas por Francisco Torre, director general de Telesecundaria, quien ya tiene antecedentes, sin embargo desde que han hecho la denuncia contra esta funcionaria no ha hecho nada.

"Mientras tanto nuestros niños siguen sufriendo la directora lo sigue amedrentando, manipulando a su antojo, la directora mientras tanto está haciendo de las suyas. No los deja correr ni andar por la escuela, a los maestros les ha prohibido comer su lonche a la hora del receso, que porque no tienen derecho a comer, hay madres de familia que les llevan lonche a los niños y no deja que les lleven. A su familia la deja entrar en cualquier horario. Ya no recibe a padres de familia sino hay citas, se dirige hacia nosotros de manera prepotente".

Lo anterior, ha detonado en que las estudiantes ya arremeten con querer golpear a la directora de la institución, quien al parecer tiene malos antecedentes de trabajo en la comunidad de Carranco de dónde salió supuestamente despedida.