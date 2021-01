Acumuló Interapas 39 quejas ante la CEDH el año pasado

El organismo operador Interapas acumuló 39 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) durante 2020, informó Jorge Andrés López Espinosa, presidente del organismo autónomo.

El ombudsperson señaló que uno de los sectores en donde se tuvo un incremento en quejas durante el año pasado, fue en el tema de agua, al ser éste un insumo indispensable para atender las medidas sanitarias para prevenir contagios de coronavirus.

Local Hasta 800 pesos han tenido que gastar potosinos para tener agua en casa

Mencionó que el organismo operador Interapas recibió 39 quejas, sin embargo la afectación fue para cientos de personas, ya que en un solo expediente se incluyó a una o varias colonias; la principal queja fue por falta de suministro de agua potable, sobre todo a causa de las fallas en la presa El Realito.

Esto también derivó en quejas por cobros indebidos, pues al no recibir el suministro de forma regular, los usuarios consideran que la cuota no corresponde al servicio que reciben; otra queja derivada de estas fallas, fue por mala calidad en el agua que se les suministraba mediante pipas, "evidentemente, sin ser científico, había residuos que no la hacían potable".

Mencionó que en la Capital potosina hubo dos quejas por mala calidad en el agua, y una más en el municipio de Soledad. Otro municipio donde hubo quejas relacionadas con suministro de agua potable, fue Ciudad Valles, pero en menor cantidad.

Local Lentitud de obra vulnera integridad de transeúntes

En otro tema, López Espinosa celebró que el Congreso del Estado haya aprobado la iniciativa de reforma a la ley de la CEDH para que haya paridad de género en la presidencia del organismo y que este año se convoque sólo a mujeres para sustituirlo en el cargo.

Manifestó que el sentido de esta iniciativa "no es el detrimento de los derechos de los varones, al contrario, es el reposicionamiento y empoderamiento de las mujeres", debido a ello, dijo considerar que en caso de que algún hombre intente impugnar la convocatoria "aparte de verse muy mal, no tendría eco en un tribunal federal". López Espinosa concluye su periodo al frente de la CEDH el 31 de marzo.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Buscará gobierno refrendar pacto de civilidad: Leal Tovías

Local Apoya Mexquitic a sectores vulnerables durante pandemia