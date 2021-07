Coparmex a favor de solicitar certificado de vacunación vs Covid-19 en las empresas

Sería muy bueno ir considerando solicitar el certificado de vacunación contra el Covid-19 como un requisito para ingresar a las empresas, tanto para el personal que labora en éstas como para las personas que externas (como proveedores), incluso como un requerimiento al momento de reclutar nuevos talentos.

Así lo manifestó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), José Homero Garza Rodarte, quien opinó que, a estas alturas de la pandemia y de plena recuperación económica, las empresas ya no pueden volver a darse el lujo de parar sus operaciones y el empleo, por lo que, “valdría la pena ir meditando la posibilidad de pedir el certificado de vacunación”.

“Si se requiere implementar esa medida como requisito de reclutamiento y selección para el personal estamos de acuerdo. Respetamos las libertades y que cada quien quiera o no vacunarse, como en el estado de Chiapas que tiene un porcentaje muy alto de gente que no se ha querido vacunar, pero yo creo que las empresas no se pueden estar dando el lujo de parar su situación de trabajo y al mismo tiempo el empleo para la gente”, expresó.

El empresario ejemplificó el caso de Francia, que es uno de los países que están solicitando a las personas presentar su certificado de vacunación para poder ingresar a cualquier lugar o actividad, como restaurantes y negocios.

“Hay que aprovechar lo bueno que aprendemos de otras naciones, y tratar de imitarlo, mientras sea algo positivo para nosotros”, añadió.

Finalmente apuntó que para evitar un retroceso en la pandemia y la economía, se necesita de la ayuda y la conciencia de todos los ciudadanos.