Acueducto de El Realito, hecho pedazos, dice CEA

El titular de la Comisión Estatal del Agua, Fernando Gámez, visitó el acueducto de El Realito, esto por las últimas fallas que presentó esta obra y que repercutió en el abasto de agua de una decena de colonias pertenecientes a la capital potosina.

"Es una presa que se le han invertido cinco mil 100 millones de pesos. Una línea de conducción que costó mil 200 millones de pesos y que ahora está hecha pedazos, mismos que venimos a recoger, para poder darle vida nuevamente a este sistema", expresó el titular.

Esta visita se realizó por indicaciones de Gobierno del Estado, quien junto con la Comisión Estatal del Agua ya trabajan en una nueva alternativa que permita dotar de agua a los más de 200 mil capitalinos afectados por las deficiencias de El Realito.

Esta falla que es la número 32, es la cuarta en lo que va del transcurso de este año 2022 y se presentó exactamente cinco días después de que se había vuelto a reactivar el servicio precisamente por una anterior falla que no permitió el abastecimiento total del servicio en decenas de colonias.

El director de la CEA, mencionó que en tanto no se haga la sustitución de la tubería, las fallas en el sistema de conducción continuarán, por lo que el Gobierno del Estado ya no dará más tiempo sin que se de una remediación por parte de la empresa Aquos, misma que hasta el momento no ha podido dar una solución permanente a estos contratiempos.

Y que además se ha detectado que el acueducto no cumple con las características para las cuales fue diseñado el mecanismo.

Por ello este lunes Finalizaron las reparaciones de la última falla y se continúa con el llenado de las líneas de conducción y revisión de la calidad del agua, para que así el organismo operador del agua Interapas, pueda abastecer las zonas que se quedaron sin este servicio.

Por lo pronto, se continúa con la jornada de entrega de agua para las zonas afectadas por la falla de El Realito, donde se han dispuesto diversas pipas para abastecer a las familias que necesitan de este servicio.

Pero ¿Qué es El Realito y para qué fue construido?

Según información dispuesta por el centro de investigación PPP FOR CITIES, el acueducto El Realito fue diseñado para la conducción y potabilización de agua desde la presa El Realito (situada en el río Santa María) hasta la zona metropolitana de San Luis Potosí (ZMSLP), en México.

"La infraestructura tiene la capacidad de conducir 1 m³/s desde dicha presa hasta la planta potabilizadora y, finalmente, hasta los tanques de recepción situados en la ciudad de San Luis Potosí, desde donde se distribuye el agua potable a sus residentes y a los de los alrededores".

También refieren que Este acueducto fue construido con el objetivo de revertir la sobreexplotación de los mantos acuíferos (hasta ese momento, origen de hasta el 90% del agua consumida en ZMSLP) y así mejorar el balance de extracción -carga de los acuíferos-, limitando los riesgos de movimiento de tierras en la ciudad y evitando los problemas derivados de la extracción de aguas profundas (hundimientos, aparición de elementos contaminantes e incremento de los costos).

Cabe señalar que Aquos El Realito (empresa concesionaria del proyecto del acueducto El Realito) es quien obtiene el agua de La presa El Realito para su posterior potabilización y conducción hasta la ZMSLP. Y es por ello que realiza estas tareas por encargo de la CEA-SLP, como lo son las reparaciones ante las fallas que presenta.

Asimismo esta empresa obtuvo la concesión para diseñar, financiar, construir, operar y, finalmente, transferir el acueducto a la CEA-SLP, por ello la imperante necesidad de que ellos mismos sean quien den solución pronta al abastecimiento de agua de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

