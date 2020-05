Actividades esenciales en EUA no son iguales en México: Sedeco

Las actividades esenciales en Estados Unidos no son las mismas que en México, que el país vecino del norte vaya a reiniciar sus actividades en algunos sectores no quiere decir que nosotros debamos hacerlo también de forma inmediata.

Así lo manifestó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Gustavo Puente Orozco, al señalar que el gobierno estadounidense ha hecho presión al gobierno mexicano para permitir que la industria automotriz vuelva a operar lo más pronto posible, sin embargo hasta ahorita no se ha considerado actualizar los parámetros para determinar que las industrias esenciales en EUA sean las mismas en México.

“El gobierno de EUA es quien más ha presionado porque se dan cuenta de que no pueden, aunque quieran, echar a andar la industria automotriz allá si México no lo hace, no tienen de dónde sustituir toda la proveeduría, por eso la insistencia porque se dan cuenta de lo relacionados que estamos”, expresó.

En ese sentido, dijo que esperan que en próximos días pueda haber anuncios específicos en torno a la industria automotriz, y se tiene la esperanza de que antes de que concluya el mes de mayo pueda comenzar la reactivación de algunas empresas, sobre todo de este sector.

Así mismo, el funcionario aclaró que aunque se tiene previsto que a partir del 04 mayo EUA pueda comenzar con la reactivación de su economía, esto no significa que vayan a operar todos los sectores al 100 por ciento, sino que será de forma paulatina, además de que el presidente Trump les dio a los gobernadores de cada estado la facultad de decidir los términos y condiciones para que vuelvan a abrir sus actividades.