Armadoras deben tener permiso federal para reiniciar sus operaciones: Sedeco

Las empresas que no pertenecen a giros esenciales, como las armadoras automotrices, que pretendan reiniciar sus operaciones antes del 30 mayo, deberán contar con un permiso federal que establezca que pueden continuar trabajando y bajo medidas estrictas sanitarias, de lo contrario corren el riesgo de que la Secretaría del Trabajo o la Secretaría de Salud federales puedan sancionarlas.

Así lo señaló el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Gustavo Puente Orozco, durante su participación en el webinar de Aderiac “Implicaciones y retos para la industria, por la entrada en vigor de la Fase 03 del Covid-19”, y quien consideró importante que las empresas mejor esperen a que se establezca un acuerdo federal en términos legales, para saber si pueden regresar a trabajar antes de tiempo.

Local Necesario apoyar a Mipymes ante contingencia: AMSDE

Lo anterior debido a que se anunció que las plantas de BMW en Berlín, Alemania y Spartanburg, EUA reactivarán su producción el 04 de mayo, y paulatinamente también lo harán otros complejos de la armadora, incluyendo el de San Luis Potosí que presuntamente podría volver a operar el 11 de mayo.

“Yo esperaría en términos legales a que haya un acuerdo federal, porque si llega la Secretaría del Trabajo o la Secretaría de Salud Federal y les cierra la empresa, pues tienen las facultades para hacerlo mientras no lo anuncien de manera oficial y no lo publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Yo no me aventuraría a afirmar que así sea, sobre todo sabiendo que esta industria no está considerada como esencial, entonces las armadoras deberán tener lo propio”, expresó.

Comentó que tras este anuncio de BMW, desde la Sedeco han tratando de localizar al representante de gobierno de la armadora en México, para definir en qué términos se declaró que la planta de SLP comenzará nuevamente a operar; no obstante reconoció que de momento no se le ha notificado a la Sedeco que haya algún permiso por parte de las autoridades federales, para que ésta u otras empresas de giros no esenciales puedan regresar a sus labores.

“Hay algunas empresas que ya están teniendo reuniones con Gobierno Federal y es lo que están negociando, pero que hayan anunciado que el 04, 08 y 11 de mayo ya regresan a laborar, yo asumiría que si lo hicieron es porque tienen un documento legal, y las armadoras saben que en ese documento legal tendrían que llevar a sus proveedores, es imposible que se echen a andar nuevamente a las armadoras sino tienen proveedores trabajando y con suficiente inventario”, añadió.