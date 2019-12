Aclara Nuestro Centro que no se opone a obras en 5 de Mayo

Después de que el Consejo Consultivo del Centro Histórico anunciara que se rehabilitará una cuadra más en la calle 05 de Mayo, el próximo año, la asociación Nuestro Centro aclaró que no se oponen a que se lleven a cabo ésta u otras obras de infraestructura en el primer cuadro de la ciudad, pues reconocen que son necesarias para el desarrollo económico de la zona.

En entrevista para ABC Radio, el presidente del organismo Alberto Narváez Arochi, hizo un llamado a la autoridad a cumplir en tiempo y forma con los trabajos que se vayan a ejecutar, a fin de que se afecte lo menos posible a los comerciantes y habitantes de dicha calle, pues quieren evitar que se repita la historia de la calle de Guerrero, donde se dejó un saldo de siete negocios quebrados por el atraso en las obras que se realizaron este año.

“Estamos a favor de la inversión en el Centro Histórico, es un elemento indispensable para el crecimiento y desarrollo económico, pero diríamos que hay que cuidar formas y fondos; estamos para coadyuvar, cooperar y para lo que dé lugar, pero principalmente para defender los intereses de los negocios establecidos en el Centro, y obviamente de la gente que todavía habita en la zona”, expresó.

En ese sentido, dijo que como representantes del sector comercial siempre han pedido a la autoridad que los inviten a participar en los proyectos que se tengan, pues conocen cuáles son las necesidades e inquietudes de los negocios; no obstante, apuntó que si no los invitan entonces no acompañarán las obras.

“Lo que hemos pedido siempre es que sí vamos a acompañar pero no sólo a cortar el listón, sino acompañar toda la obra desde su inicio, desde el diseño del proyecto, su licitación y otros aspectos que son importantes para nosotros, para que esa obra no dure más del tiempo establecido. Tenemos el conocimiento de que se va a volver a intervenir en la calle 05 de Mayo, pero no sabemos nada; eso es a lo que nos oponemos, a que no se nos invite, y si no se nos invita pues no acompañamos”, añadió.

Finalmente el empresario, reiteró que está bien que haya obras de infraestructura en el Centro y que nunca se opondrán a éstas, pero insisten en que no duren más de determinado tiempo, “porque según marcan los cánones, un negocio cuyo ingreso es limitado parcial o totalmente, después de tres meses entra en una fase de quiebra, y los que más sufren son los pequeños porque hay una limitación en su ingreso, dejan de vender y no pueden sostenerse”.