Academy Ink, primera escuela de tatuadores en San Luis Potosí

Llevar un tatuaje en la piel ya no es sinónimo de ser pandillero o ex presidiario, pues la percepción de la gente ha cambiado, considerándose hoy en día, una obra de arte por el trabajo que implica, para que esa idea siga extendiéndose y se considere el valor real de esta actividad, hay proyectos como Academy Ink, que es la única escuela que enseña el arte de tatuar en San Luis Potosí y que tiene por objetivo profesionalizar a quienes se dedican a esta actividad.

El proyecto es idea de Manuel Garza, originario de Ciudad Valles, desde hace más de 10 años se dedica a este oficio, quien está convencido de que un tatuaje es una pieza de arte que refleja el amor, pero también las ideas y creencias de las personas, por lo que se requiere preparación.

Justo es de este punto, de donde nace la idea de crear la primera academia de tatuaje en San Luis Potosí, ya que aunque hay quien enseña este arte, no se contaba con un plan formal de estudios, con el cual se ofrezcan las bases a quienes están interesados de aprender a tatuar.

“Siempre he tenido el gusto por enseñar y desde hace mucho había querido hacer un proyecto más extenso de aprendizaje, tenía esa idea de hacer algo, porque se requiere una preparación para poder dedicarse al mundo del tatuaje, de ahí nace el proyecto que se llamada Academy Ink, en donde actualmente tenemos a 16 chavos, que estarán trabajando con nosotros durante diez meses, para que tengan el conocimiento necesario para dedicarse a esto” dijo Manuel.

Explicando que esos diez meses se dividen dos etapas, la primera que consta de cinco meses, es donde se enseñan fundamentos básicos de arte, con temas como dibujo, sombreado, la aplicación de colores, entre otros temas, todos útiles, en tanto que la segunda parte, esta dedicada exclusivamente a la parte técnica, que incluye temas como el equipo necesario para realizar un tatuaje.

Manuel Garza dice que este proyecto de la academia es relevante, porque la percepción de la gente ha cambiado, lo que ha llevado también a una transformación de la industria como tal, ya que hoy en día más gente se hace un tatuaje y ya no es solo algunos sectores, lo que ha hecho que se pidan mejores trabajos, haciendo necesaria la profesionalización.

“Como el medio ha cambiado, la gente se ha vuelto más exigente, justo lo que queremos es que haya más nivel y seguir cambiando la ideología de la gente, eso lleva a poder consolidar el proyecto como el de la academia, cubriendo esa parte de la profesionalización, de entregar algo de calidad a la gente, porque te esta pagando por eso”.

Reconociendo que hacerse un tatuaje hoy en día no es barato, incluso puede convertirse en un lujo, ya que una buena pieza puede cobrarse desde los 5 mil hasta 20 mil pesos o más, en San Luis Potosí y en otros lugares, dependiendo de la complejidad de lo que decidan tatuarse, lo que compromete al tatuador a especializarse, porque si la gente paga, quiere un trabajo de calidad.

Y es que en este mundo no hay margen de error, pues el tatuaje es una obra de arte en donde el lienzo no es una hoja en blanco, sino la piel, en donde el trabajo debe ser perfecto para que la gente ame el resultado, por lo que pidió a quienes desea hacerse un tatuaje, que no tenga miedo, que dejen atrás esos tabúes que existían, solo si asegurándose que van con un buen artista.

