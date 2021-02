Abrirá EU nuevos programas de ingreso legal al país

El programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP), en el que están inscritos alrededor de 25 mil migrantes, no es la única manera de migrar a los Estados Unidos, ya que el nuevo gobierno de ese país tiene planeado iniciar otros programas, otras fases, por lo que las opciones de ingresar legalmente a la Unión Americana se multiplicarán.

Así lo expuso en plática virtual con diversos medios de comunicación, Roberta S. Jacobson, Asistente Especial del Presidente y Coordinadora para la Frontera Sur,

“La cosa más importante es combatir la desinformación y que quienes pretenden migrar hacia Estados Unidos no se dejen engañar de que se muevan ahora, porque no van a conseguir lo que quieren, que es cruzar la frontera de una manera segura y humana”.

Resaltó que se trabaja ya con los distintos gobiernos para prevenir que la gente crea que esa la única manera de migrar a los Estados Unidos, “porque vamos a iniciar otros programas, otras fases, y que las opciones se van a multiplicar si tienen un poco más de paciencia, sabemos que la paciencia es muy difícil ahora, pero queremos empezar con este grupo de personas que ya están inscritas en MPP. Tenemos varios datos y podemos procesarlo más rápido, queremos mandar la señal a la región de que estamos trabajando en opciones legales para todos.

La diplomática estadounidense subrayó que se revisara cada caso de quienes ya están dentro del programa MPP, y quienes no, les pidió no aglomerarse en la frontera en busca de ingresar porque no se harán más registros hasta terminar lo que llamo una primera fase con quienes ya tienen un caso abierto, a quienes llamo también a permanecer en los lugares donde se encuentren.

“Necesitamos la ayuda de todos para asegurar que el mensaje que reciban los migrantes, o los que quieren migrar a los Estados Unidos sea de que esperen en su país o, si está en México ahora, espere allá hasta que se pueda averiguar si tienen un caso pendiente y que se puede formar parte de ese programa, en la fase 1 y cruzar la frontera de manera legal”.

Roberta Jacobson sostuvo que el gobierno del Joe Biden es incrementar el numero de peticiones de asilo, sin embargo aun no se tiene establecida la mecánica legal en que esto se hará, mientras tanto el reto es a partir del 19 de febrero, dar continuidad a los trámites de quienes se registraron dentro del MPP, posteriormente se verán nuevos casos.