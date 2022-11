Abren convocatoria para reclutar nuevos perfiles para la GCE

Desde este lunes, jóvenes de 18 a 32 años de edad, interesados en formar parte de las filas de la Guardia Civil Estatal, podrán enlistarse para participar en el proceso de elección e integrarse a la segunda generación que comenzará su preparación y adiestramiento en los primeros días de enero del 2023..

Así se dio a conocer durante la rueda de prensa que fue presidida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana, general Gúzmar Ángel González Castillo, en la que oficialmente se abrió la convocatoria para reclutar a los nuevos perfiles con los que seguirá engrosándose la corporación de seguridad.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

En el evento realizado en las instalaciones de la Academia de Seguridad, el mandatario estatal destacó que “la construcción de un San Luis Potosí más seguro, con condiciones de paz y de salvaguarda y protección ciudadana, así como con policías mejor capacitados y con el salario más alto de México, avanza correctamente con este Gobierno del cambio”.

Hizo un llamado a hombres y mujeres “que tengan la convicción de servir y proteger a los habitantes del Estado; tenaces, honorables y leales al pueblo potosino”, a atender la invitación, integrarse a la segunda generación y sentirse orgullosos de formar parte de la corporación estatal.

Dijo que seguridad pública es uno de los mayores pilares de su administración, por lo que desde el primer día hay un trabajo incesante, interinstitucional y propio para perfeccionar un Plan Integral de Seguridad: “hemos creado la Guardia Civil Estatal, como un mecanismo novedoso para afrontar los embates de la delincuencia, restaurar la tranquilidad y brindar calidad de vida a las familias en las cuatro regiones”.

Entre los principales requisitos son ser mexicanos por nacimiento, ser mayor de edad, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, buena salud física y mental, estudios básicos medio superior, estatura mínima 1.60 en hombres y 1.55 en mujeres, índice corporal menor al 29 por ciento, estado civil indistinto, no contar con tatuajes en áreas visibles del cuerpo, perforaciones solo aretes en las mujeres, no contar con antecedentes penales.

Los interesados no contar con inhabilitaciones, o suspensión por resolución firme del ejercicio del servicio público, no estar sujeto a procedimientos penales, no hacer uso de estupefacientes u otras sustancias que produzcan efectos similares, saber conducir, disponibilidad permanente, no contar con impedimentos que le imposibiliten a cambiar de residencia a cualquier municipio ante el servicio que se le requiera.

Es importante también, que los interesados estén dispuestos a cumplir los preceptos disciplinarios tanto de la SSPC, como de la Dirección General de la Academia de seguridad, en caso de haber pertenecidos a alguna otra corporación de seguridad pública, empresas o institución militar, deberá presentar constancia de baja o renuncia voluntaria, y presentar y aprobar los exámenes de evaluación médica, psicométrica y física, entre otros requisitos.