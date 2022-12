A sus 88 años, Francisco sueña con convertirse en abogado

¡Nunca es tarde para estudiar! ¡Cualquier persona lo puede lograr!, si por alguna situación no culminaron sus carreras en su juventud, al verme a mí asistiendo a la universidad, a mi edad, que digan ¿cómo esta persona de 88 años de edad nos va a ganar? ¡También nosotros le vamos a echar ganas!

Así lo expresó a El Sol de San Luis el señor Francisco Castelán Guerrero, octogenario, quien actualmente se encuentra estudiando la Licenciatura en Derecho, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Nació el 28 de octubre de 1934 en el municipio de Rioverde, desde pequeño se dedicó a trabajar para apoyar en la economía familiar, estudiando primaria y secundaria, posteriormente se casó y formó una familia, pero con la mentalidad de continuar en la escuela.

Manuel García | El Sol de San Luis

“Siempre me ha gustado estudiar, sacar buenos resultados y ahora le estoy echando todos los kilos, primero que nada es una superación personal, pero lo más importante es ser un acicate, un ejemplo para todas las personas que no lograron terminar sus estudios, ¡y lo pueden lograr! Sobre todo ahorita con las facilidades que dan las universidades que imparten clases los sábados, ya que entre semana se puede trabajar para sacar los costos de las colegiaturas”, dijo Francisco quién agregó que “es magnífico que todas las jovencitas y jovencitos se preparen, ellos son el futuro de nuestro país”.

A sus 88 años de edad, tiene muchas anécdotas, pero lo que más le emociona es hablar sobre su superación personal “terminé mi preparatoria en el CETis 106 de Ciudad Fernández, en el 2005, yo era taxista y junto con los compañeros nos animamos, trabajando en la semana y yendo a clases los sábados y así terminamos la preparatoria, ahí, en ese centro de estudios, nos llegó una información de que podríamos continuar nuestra preparación en la Universidad Tangamanga de Ciudad del Maíz, y los que estábamos con ganar de seguir con nuestros estudios superiores aceptamos, algunos escogieron la carrera de Contador y yo me inscribí en Licenciatura en Derecho, pero por una situación u otra me cambié al plantel de Axtla, pero sí se me hacía pesado, así que me cambié al campus de San Luis Potosí y ahí terminé mis 10 cuatrimestres”.

Manuel García | El Sol de San Luis

Y continúa: “por una situación no logré graduarme ni obtener mi título y ahí se quedó trunca la carrera, entonces en estos días se me prendió el foco de buenas a primeras y dije, tengo derecho a solicitar mi carta de pasante, fui a pedir informes y un coordinador revisó mi expediente y me dijo que tenía 4 ó 5 materias reprobadas y no podrían darme el documento y le respondo muy macho, pues yo “pago” las materias, las vuelvo a cursar”.

El coordinador le explicó que en la actualidad, los programas de estudios han cambiado mucho y batallaría para pagar las materias y que respecto a costos gastaría lo mismo que volver a empezar la carrera, así que tomó una decisión: “quiero comenzar mi carrera de nuevo, desde un inicio, desde un principio y aquí estoy desde el 10 de septiembre, el rector, maestras, maestros y coordinadores me están apoyando y están al tanto de mi, precisamente por la edad”.

Manuel García | El Sol de San Luis

Con voz entrecortada y un nudo en la garganta habla de su familia “mi esposa se llamó Juliana Arriaga Castillo, era oriunda de Ocampo perteneciente al municipio de San Nicolás Tolentino, hace siete años que enviudé, procreamos seis hijos, cinco varones y una niña, y cómo siempre... cómo los pajaritos, ¡nada más pueden volar y dejan el nido!, desde entonces me he quedado solo, mis hijos se encuentran bien, están trabajando, tres viven en Estados Unidos, mi hija radica en San Luis Potosí, otro también y uno que es psicólogo se mudó a San Luis de la Paz, Guanajuato”.

En esta vida nada es fácil y todo implica un sacrificio, y el caso del señor Castelán no es la excepción pues cada semana aborda un autobús para venir a la capital potosina: “soy de Rioverde, salgo a las 11 de la noche de la central camionera, llegó a la ciudad de San Luis Potosí a las 2 de la mañana y me espero hasta las 7 de la mañana, tomó un camión que va para El Saucito y me deja en las puertas de la Universidad Tangamanga, en la que estoy estudiando Licenciatura en Derecho; los profesores, maestras coordinadoras de las materias y asesores académicos merecen mis respetos, me están dando la mano bastante bien, ellos notan mi interés por los estudios y me apoyan mucho”.

Además agregó que Arnulfo Urbiola Román, alcalde de Rioverde, se enteró de sus intenciones de estudio y le otorgó un reconocimiento, “lo tiene mi hija en su casa, está entrevista es muy valiosa pues me gustaría que el presidente municipal o alguna otra autoridad la leyeran para que me proporcionen un apoyo o beca para solventar mis gastos, pues es difícil trasladarme hasta la capital cada semana”. Cabe señalar que el medio de transporte que utiliza el señor Francisco en su ciudad es una bicicleta.

Para finalizar el señor Castelán dijo sentirse muy feliz en este proceso como estudiante, “mucha gente me lo está reconociendo, y estoy muy agradecido, primero que nadie con mi gran Padre Todopoderoso a quién le pido que me dé vigencia de llegar al mes de noviembre de 2025 y tener prácticamente en mi mochila ese preciado título”, mencionó con una gran sonrisa.