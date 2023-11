6 universidades públicas en San Luis Potosí y qué carreras imparten

Quizá no lo sabías pero el estado de San Luis Potosí tiene diversas opciones para las personas interesadas en continuar sus estudios profesionales, pues cuenta con al menos 6 universidades públicas, mismas que incluso tienen sedes en distintas partes del territorio potosino, así que no, no solo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una universidad pública a la que puedes acceder, aunque sí es la que más carreras y alumnos tiene.

Ya sea que ya tengas claro o no qué quieres estudiar, aquí te dejamos cuáles con las seis universidades públicas y el catálogo de opciones que ofrecen, para que te des una idea de cuál se adapta a tu proyecto de vida:

Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP)

Esta institución pública forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica y tiene el objetivo de formar profesionales tipo técnico-bachiller. Cuenta con cinco planteles distribuidos en tres zonas de San Luis Potosí y con 13 carreras técnicas:

Asistente directivo

Alimentos y bebidas

Electricidad industrial

Electromecánica industrial

Mantenimiento automotriz

Administración

Informática

Enfermería general

Máquinas herramienta

Productividad industrial

Mecatrónica

Control de calidad

Metalmecánica

Además cuenta con el modelo de educación dual, que introduce a las y los estudiantes al campo laboral. Si requieres más información sobre su oferta, consulta su página.

Universidad Intercultural de San Luis Potosí

Es una institución de educación superior que, de acuerdo con su página de internet, busca acercar a la oferta educativa a la población indígena y da atención a los hablantes de 4 lenguas; es decir: náhuatl, tenek, xi'oi y otomí.

Actualmente opera en once municipios (Cárdenas, Cerritos, Ciudad Valles, Charcas, Matehuala, Matlapa, Tamazunchale, Tamuín, Tancanhuitz, Tampacán y Villa de Reyes) con 14 carreras:

Ingeniería en Agronegocios

Licenciatura en Administración pública municipal

Licenciatura en Antropología

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Derecho con orientación en asuntos indígenas

Licenciatura en Derecho indígena

Licenciatura en Desarrollo económico regional

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Informática Administrativa

Licenciatura en Ingeniería industrial

Licenciatura en Lenguas

Licenciatura en Lenguas indígenas

Licenciatura en Salud comunitaria

Licenciatura en Turismo sustentable

Universidad Pedagógica Nacional SLP

Dirigida a la formación de profesionales en educación, cuenta con cinco licenciaturas para el desarrollo de la docencia y la investigación educativa:

Licenciatura en educación e innovación pedagógica

Licenciatura en psicología educativa

Licenciatura en pedagogía

Licenciatura en educación multigrado

Licenciatura interinstitucional en educación inicial y gestión de instituciones

Además también cuenta con maestrías y doctorados. Puedes consultar más información en su sitio web.

Instituto Tecnológico de San Luis Potosí

Tiene la finalidad de formar profesionales en el ámbito tecnológico, por lo que sus carreras están enfocadas al ámbito de la industria. Cuenta con 8 ingenierías y dos licenciaturas, además de 4 carreras en la modalidad mixta y 3 carreras a distancia:

Ingenierías:

Ingeniería eléctrica

Ingeniería mecánica

Ingeniería en sistemas computacionales

Ingeniería en gestión empresarial

Ingeniería electrónica

Ingeniería informática

Ingeniería industrial

Ingeniería mecatrónica

Licenciaturas:

Licenciatura en administración

Licenciatura en turismo

Carreras en modalidad mixta (es virtual y se acude los sábados a una asesoría):

Ingeniería en sistemas computacionales

Ingeniería industrial

Licenciatura en Administración

Licenciatura en gestión empresarial

Carreras a distancia:

Ingeniería en sistemas computacionales

Ingeniería industrial

Licenciatura en Administración

Si requieres más información sobre la formación que ofrece esta universidad pública consulta su página de internet.

Universidad Politécnica de San Luis Potosí

Esta universidad pública cuenta con un modelo flexible que contempla una oferta educativa orientada a las necesidades actuales y futuras, para lo que cuenta con 6 carreras:

Ingeniería en sistemas y tecnologías industriales

Ingeniería en telemática, redes y telecomunicaciones

Ingeniería en tecnologías de la información

Ingeniería en tecnologías de manufactura

Licenciatura en Administración y gestión

Licenciatura en mercadotecnia internacional

Esta universidad es considerada una de las mejores de San Luis Potosí, por lo que tiene una alta demanda durante sus procesos de admisión.

Si quieres conocer más respecto a cada una de las Ingenierías y Licenciaturas que ofrece, consulta su página de internet.

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Es la Universidad con más demanda en San Luis Potosí debido que es la que más carreras ofrece, pues cuenta con 105 licenciaturas, 2 carreras técnicas y 105 posgrados además de tener presencia en las cuatro regiones del estado, en los municipios de:

Ciudad Valles:

Ingeniería en Alimentos

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Arquitectura

Licenciatura en Bioquímica

Licenciatura en Contaduría Pública

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas

Licenciatura en Medicina

Licenciatura en Química Clínica

Licenciatura en Turismo Sustentable

Técnico Superior Universitario en Gastronomía

Tamazunchale:

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería Mecánica Eléctrica

Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas

Licenciatura en Enfermería con orientación en Obstetricia

Licenciatura en Psicología

Matehuala:

Ingeniería de Minerales

Ingeniería en Energías Renovables

Ingeniería Mecánica Administrativa

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Química

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Mercadotecnia

Salinas:

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Ingeniería en Tecnologías Computacionales

Licenciatura en Administración

Técnico Superior Universitario en Desarrollo Web

Rioverde:

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería Civil

Ingeniería en Mecatrónica

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Mercadotecnia

San Luis Potosí:

En la zona metropolitana hay diferentes campus o facultades que cuentan con las siguientes carreras:

Coordinación Académica en Arte:

Licenciatura en Arte Contemporáneo

Departamento de Físico Matemáticas:

Físico Matemáticas

Facultad de Agronomía y Veterinaria:

Ingeniería Agronómica en Fitotecnia

Ingeniería Agronómica en Producción en Invernaderos

Ingeniería Agronómica en Zootecnia

Ingeniería en Agroecología

Ingeniería en Agronomía y Medio Ambiente

Ingeniería Forestal

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Facultad de Ciencias:



Ingeniería Biomédica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería en Nanotecnología y Energías Renovables

Ingeniería en Telecomunicaciones

Ingeniería Física

Licenciatura en Aplicación y Enseñanza de las Ciencias

Licenciatura en Biofísica

Licenciatura en Biología

Licenciatura en Física

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

Facultad de Ciencias de la Comunicación:

Licenciatura de Ciencias de la Comunicación

Facultad de Ciencias Químicas:

Ingeniería de Bioprocesos

Ingeniería en Alimentos

Ingeniería Química

Licenciatura en Química

Químico Farmacobiólogo

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades:

Licenciatura en Antropología

Licenciatura en Arqueología

Licenciatura en Filosofía

Licenciatura en Geografía

Licenciatura en Historia

Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispanoamericanas

Facultad de Contaduría y Administración:

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Administración y Políticas Públicas

Licenciatura en Agronegocios

Licenciatura en Contaduría Pública

Licenciatura en Mercadotecnia Estratégica

Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija:

Licenciatura en Criminología

Licenciatura en Derecho

Facultad de Economía:

Licenciatura en comercio y negocios internacionales

Licenciatura en economía

Facultad de Enfermería y Nutrición:

Licenciatura en enfermería

Licenciatura en nutrición

Facultad de Estomatología:

Médico estomatólogo

Técnico superior universitario en prótesis dental y flujos digitales

Facultad de Ingeniería:

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería en Computación

Ingeniería en Electricidad y Automatización

Ingeniería en Geología

Ingeniería en Sistemas Inteligentes

Ingeniería en Topografía y Construcción

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecánica Administrativa

Ingeniería Mecánica Eléctrica

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales

Facultad de Medicina:

Licenciatura de Médico Cirujano

Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud

Licenciatura en Fisioterapia

Facultad de Psicología:

Licenciatura en Psicología

Licenciatura en Psicopedagogía

Facultad del Hábitat:

Arquitectura

Licenciatura Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles

Licenciatura en Diseño Gráfico

Licenciatura en Diseño Industrial

Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje

Licenciatura en Edificación y Administración de Obras

Finalmente, si quieres consultar más información respecto a esta universidad o sus carreras, consulta también su página de internet.

