35% de las viviendas en el B. de San Miguelito, en deterioro extremo: PVEM

La grandeza de ese barrio es más allá que una superficie de pavimento

Vivales con intereses políticos quieren sacar provecho, reclaman

“La grandeza de ese barrio es más allá que una superficie de pavimento, está en sus edificios, en sus fincas, en su gente; cerca del 35 por ciento de las viviendas están en condiciones de deterioro extremo, algunas en ruinas, por la imposibilidad de los propietarios para cumplir los ordenamientos que marca el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

Así lo señalaron en conferencia de prensa diputados de los grupos parlamentarios del PVEM y PT en el Congreso del Estado, donde mostraron pancartas con leyes de apoyo al progreso en el Barrio de San Miguelito.

Condenaron que haya intereses de personas ajenas que los ponen por encima de quienes ahí habitan y tienen derecho a tener una mejor calidad de vida, que es lo que se pretende con estas obras.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

El coordinador del GP PVEM diputado José Luis Fernández Martínez, señaló que el gobierno del estado además del apoyo, tiene la confianza porque a lo largo de casi dos años hay muestras de obras bien hechas, con calidad, que respetan los lineamientos en las buenas prácticas de la construcción.

Quien tenga una finca en el centro enfrenta un Viacrucis para mantener su propiedad en buenas condiciones, generando que prevalezcan las ruinas, por lo que “reconocemos en el gobernador la voluntad para rescatar los barrios y devolverles su esplendor, por lo que estamos seguros que las acciones tomadas no van a poner en riesgo ningún tipo de declaratoria ni patrimonio histórico”, señaló el legislador.

“Quienes están utilizando este asunto con fines políticos deben valorar el perjuicio que generan si se atraviesan en el progreso de San Luis”, expuso el diputado Fernández Martínez.

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo diputado René Oyarvide Ibarra destacó las condiciones deplorables en que se encuentra el barrio, porque nadie se ha preocupado por hacerle justicia a sus habitantes; “lo que es inverosímil es que intereses oscuros paren una obra de esta magnitud”.

“¿Y dónde dejan a las personas con discapacidad?, porque quienes se oponen no dicen que las banquetas se ampliarán, habrá rampas especiales, ya no se atorarán en el adoquín dañado, por lo que tenemos la certeza de que el juzgado que conoce del amparo hará justicia y no detendrá un beneficio común por el interés de unos cuantos”, apuntó.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

El diputado Eloy Franklin Sarabia, representante del Distrito VI que comprende el barrio de San Miguelito, destacó que la remodelación del Barrio de Tlaxcala es un ejemplo del trabajo de calidad que hace el gobierno del estado, “por lo que pedimos que sea la gente quien tome la decisión sobre estas obras”.

Añadió que “hay fincas en riesgo de derrumbarse y esta obra reconstruirá el barrio, tendrá alumbrado nuevo, no se perderá la certificación de interés histórico, al contrario, serán grandes los beneficios para quienes ahí habitan y para la ciudad”.

El proyecto de la obra que en su momento fue presentado y que abundará cuando el juez requiera a las autoridades encargadas, no habla de retirar el adoquín en su totalidad, solo las piezas imposibles de recuperarse por el uso que tienen y que son un 50 por ciento de la totalidad.

Reiteraron el llamado a que se busque una ruta de solución para que el Barrio de San Miguelito sea recuperado y esa importante zona de la ciudad sea rescatada, a pesar de los vivales políticos que buscan el beneficio propio.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) asistieron los diputados: José Luis Fernández Martínez, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, Dolores Eliza García Román, Eloy Franklin Sarabia, Martha Patricia Aradillas Aradillas, Roberto Ulices Mendoza Padrón y Cecilia Senllace Ochoa Limón.

Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo asistieron: René Oyarvide Ibarra, Cinthia Verónica Segovia Colunga y Salvador Isais Rodríguez.