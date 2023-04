Los Rugrats: ¡adelantados a su época! la serie de los 90s que rompió con estereotipos

Los Rugrats, también conocida como “Aventuras en pañales” fue una serie animada estadounidense de la compañía Nickelodeon que se emitió por primera vez en 1991 y fue producida por Arlene Klasky, Gábor Csupó y Paul Germain (animadores de la famosa serie televisiva Los Simpson).

La caricatura tuvo un total de 9 temporadas en las cuales transmitieron extraordinarias lecciones de vida sobre amistad, empoderamiento femenino, respeto e igualdad de género, dejando en claro que los estereotipos no existen.

Diversidad Familiar:

La serie nunca mostró “La familia perfecta” en pantalla, siempre rompió los roles dentro de la familia, desde la perspectiva de que las mujeres deben de ser las amas de casa y los padres proveedores del hogar; esto, en “Aventuras en pañales” no ocurría.

Los Rugrats apostaba por algo diferente, ya que mostraba otras formas de convivencia familiar, entre ellas la familia de Tommy, el padre del pequeño trabajaba como creador de juguetes freelance, por lo que su horario le permitía hacer las labores del hogar como preparar comida, limpiar la casa y cuidar a sus hijos, mientras que la madre salía a trabajar como maestra de preescolar.

Otro claro ejemplo es la familia de Phily y Lili: la madre de los gemelos ejercía un rol más dominante en la relación, mientras que el padre era más sensible y recibía indicaciones de su esposa. Mientras que la familia de Carlitos, solo estaba conformada por su padre y él, ya que su madre murió cuando Carlitos era un recién nacido.

Cortesía: Nickelodeon

Adopción:

Unas temporadas después Carlos, papá de Carlitos, conoce a Kira con quien al poco tiempo se casa. Kira era una mujer asiática que tenía una hija de la misma edad que Carlitos; entonces, ambos deciden adoptar al hijo del otro de manera legal y es así como conforman una familia interracial completamente feliz.

Cortesía: Nickelodeon

Empoderamiento Femenino:

Todas las madres en la serie tenían una carrera profesional importante; cómo olvidar a Charlotte, mujer empoderada madre de Angelica que en ningún momento soltaba su dispositivo móvil, estaba muy comprometida con su jefatura, además de que buscaba educar a su pequeña como una mujer líder e independiente. Lucy Carmichael, madre de la pequeña Susie, se desempeñaba como una importante doctora graduada de Harvard. Por otro lado Betty, madre de Phil y Lili, era una mujer feminista, que incluso tenía una camiseta con el símbolo femenino, también era amante de los deportes y se encargaba de reparar los desperfectos del hogar.

Cortesía: Nickelodeon

Igualdad de género:

Hay una serie de capítulos en los que Rugrats busca mencionar el tema, como la vez que Phil y Carlitos se preguntan por qué los niños no pueden usar falda “si las chicas pueden usar cualquier cosa que quieran, ¡nosotros también podemos!”. En otro capítulo, el abuelo de Tommy viste a su nieto de niña para ganar un concurso de belleza. Y estos temas pasaban sin que los padres de este grupo de niños se alarmara por la situación, sino que lo tomaban con total naturalidad.

Cortesía: Nickelodeon

Diversidad de personajes:

Los Rugrats incluyó personajes de diversos grupos étnicos sin la necesidad de caer en famosos estereotipos, como la familia Carmichael, que es de origen afroamericano.

Cortesía: Nickelodeon

Aborto:

También se puso sobre la mesa este tema cuando Charlotte, la mamá de Angélica, piensa que está embarazada pero al final no fue así. En el capítulo se aborda la idea de que a veces el embarazo no siempre da como resultado un bebé, lo que deja entrever la decisión de no llegar al término de éste.

Sin lugar a duda, fue una increíble caricatura, y para su época, abordó temas adelantados; de una manera muy sencilla nos dijo a toda la generación de millennials que no todo tiene que ser tan tradicional y que existen muchas formas de vida familiar. Estos pequeños nos enseñaron mucho en cada una de sus divertidas aventuras, una serie que seguramente fue parteaguas del cambio de pensar de una generación.

Y tú, ¿recuerdas algún otro capítulo que mencionara algún tema adelantado a su época ?