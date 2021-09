Vuelven las aventuras en pañales; relanzan la serie de Rugrats

A 20 años de que Rugrats, aventuras en pañales, dejó de emitir su último capítulo, muchas cosas han cambiado. La tecnología es otra, los problemas de Tommy y Carlitos no son los mismos, incluso algunos personajes se han adecuado a un nuevo concepto de familia que no precisamente se compone de papá y mamá.

Estas son parte de las novedades que presenta el relanzamiento de Rugrats, serie animada ahora en formato 3D que llegará a México el 17 de septiembre a través de la plataforma Paramount+ y donde las voces originales de la serie en español se reencuentran con los personajes casi dos décadas más tarde.

“Es como cuando dejas de ver a un amigo durante 15 años y lo vuelves a encontrar, pero es como si nunca lo hubieras dejado de ver. Ese abrazo, esa plática que se da, es retomar todo desde donde se quedó. Y para mí es un honor enorme retomar la estafeta hoy”, dice Laura Torres, quien hace la voz de Carlitos.

Rugrats no sólo ha adecuado su animación a la actualidad, pues en la historia la tecnología ahora toma un papel importante. Esto tiene que ver con la realidad que han tratado de plasmar en la serie.

“Imagínate que te encuentras en el mundo de Rugrats, pero antes no había tanto yoga, ni se hablaba mucho sobre las relaciones de los papás, los teléfonos; los niños de repente se entretienen con una tablet. Así como la caricatura ha cambiado, toda esa tecnología está adecuada a nuestros tiempos. Por eso es tan mágica, porque no cambia la esencia de la serie pero adaptada al presente”, explica Lili Barba, que da voz a Carlitos.

La nueva adaptación tiene la particularidad de incluir por primera vez a un personaje LGBT. Hablamos de Betty (cuya voz original realiza Natalia Morales), mamá de Phil y Lili que será presentada como una mujer lesbiana con dos hijos.

Esto tiene que ver con la necesidad de normalizar las familias homoparentales, algo que de entrada, ya debería ser común dentro de nuestra sociedad", señala Laura Torres.

“Evidentemente va a generar polémica porque somos bien juzgones. Pero a mí no me queda decir que esto es algo actual y que debemos respetarlo, porque se trata de una preferencia que no es mejor ni peor. A mí trátame con respeto y recibirás lo mismo, así seas vegano, carnívoro, homosexual, tripartita, del PAN, PRI, PRD, yo te voy a tratar igual. Y Rugrats vuelve a romper con estructuras, pero tocándolo con tanto respeto y bonito que a nosotros no nos queda más que decir ‘mis respetos’”.

El doblaje en español dirigido por Torres, tuvo que adaptarse a la nueva normalidad. Las grabaciones se realizaron a la distancia, con los actores realizando sus interpretaciones desde casa.

“Tuvimos que acoplarnos, comprar equipo para grabar en casa, adecuar un espacio específico para grabar y sonorizar totalmente para que la acústica sea perfecta. Eso implicó que muchos tuviéramos que hacer una inversión diferente. Pero gracias a eso seguimos grabando y trabajando en este tipo de proyectos tan hermosos”, comenta Lili Barba.

La nueva serie de Rugrats contará con cinco episodios en su primera temporada y estará disponible este viernes 17 en la plataforma de Paramount+.