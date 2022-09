Valeria Castro debutará con nueva producción en Ciudad de México

La cantautora española Valeria Castro, se alista para debutar en el escenario del Foro del Tejedor de la Ciudad de México con el repertorio de la producción discográfica titulada Chiquita, de la que sobresale la canción de su inspiración Guerrera.

“Es una letra que escribí con la dedicatoria a mi madre y a mi abuela, por ese agradecimiento que siento por ellas, por haberme enseñado a ser quién soy ahora, que me llevaron a correr y a hacer ese caminar que llevó también. La canción me une mucho a ellas.

“La composición ha accedido a mucha gente, se identifican con la misma, porque todas somos hijas, aunque hay muchas madres, muchas abuelas. Es la primigenia unión que tenemos las mujeres en la vida y con Guerrera, he conseguido de una forma bonita afirmarlo”.

Será el próximo jueves 29 de septiembre que viva su experiencia en México, de cuya audiencia dice, “me han dicho que es un público cariñoso y vivo, que se entregan con los artistas. Espero este recibimiento así, aunque sí se comportan tímidos de igual manera los voy a abrazar con todo el cariño del mundo. Sobre todo llevo mi música y actúo para que lo disfruten”, declaró en entrevista virtual.

Su repertorio además de Guerrera, se compone de otros temas como Ay, amor, Culpa y Contigo, que es una reversión a lo conocido en el canto de Joaquín Sabina, “esta canción en su momento me marcó porque Joaquín, era uno de los cantantes que se escuchaban mucho en mi casa y el re interpretarlo es honrarlo de alguna manera, para mí es un referente como un presente en mi vida”.

La cantautora habló en qué estado de ánimo compone temas: “Al ir escribiendo letras no necesariamente me encuentro alegre o triste; más bien en una combinación de emociones, porque no persigo hacerlo hundida en la tristeza o prendida en la alegría.

“Esto es, me muevo en un equilibrio como es la vida. No me gusta escribir cuando estoy sumida en la melancolía, sino a esa tristeza, hay que darle un poco de ternura como lo impregné en Culpa, que la cree por un amor que no puede ser y por intentar de quitarme esta culpa; también escribo en mis canciones mucho de mi familia, de ese cariño que les tengo”.