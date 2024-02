Air Supply en SLP; costo de los boletos y dónde comprarlos

En algún momento lo dijimos: este 2024 será un gran año para San Luis Potosí en el tema del espectáculo, pues desde principio de año tuvimos en la capital a grandes bandas y artistas, como a Till Lindeman en enero y Apocalyptica en febrero, y en conjunto con los que se vayan integrando como invitados a la edición de la Fenapo de este año, la lista seguro seguirá y seguirá.

La banda Air Supply, es un dúo australiano de soft rock formado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock en la ciudad de Melbourne en 1975. A lo largo de su historia, el dúo ha lanzado más de 40 sencillos, han vendido más de 100 millones de discos alrededor del mundo y han realizado conciertos en los cinco continentes del mundo en donde siempre han sido bien recibidos por su público, y ahora, estarán en San Luis Potosí para deleitarnos con su música.

¿Dónde y a qué hora es el concierto de Air Supply en SLP?

Graham Russell y Russell Hitchcock estarán ofreciendo un gran concierto en la Plaza de Toros de la capital potosina el 25 de mayo del presente año en punto de las 21:00 horas, esto como parte de su gira, The Lost in Love Experience Tour, gira donde ya tienen fechados conciertos para diferentes partes del mundo hasta el mes de noviembre del 2024.

¿Dónde comprar mis boletos para ver a Air Supply en SLP?

A través de la plataforma boletea.com, es posible adquirir entradas para ver a este grandioso dúo, y si quieres hacerte de un par, tendrás que ir rompiendo el cochinito, pues los boletos por persona se encuentran entre 890 y 2690 pesos mexicanos.

Dentro de las canciones más reconocidas de Air Supply, están algunos temas como: “Making love out of nothing at all”,”All out of love”, “Having your near me”, “Come what may”, “Good bye”, “Every woman in the world”, “Here i am”, “Two less lonely people in the world”, entre muchos temas más; si quieres asistir a este concierto, ya tienes fecha, horario, lugar y costos.