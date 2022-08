Rubi pide el apoyo de todos los potosinos para ganar La Academia

Desde el 2016, la quinceañera más famosa de México no ha dejado de esta en boca de las personas y por supuesto que hasta la fecha no ha sido la excepción.



Desde hace unos meses, Rubi Ibarra se encuentra participando en el reality show de La Academia, en donde sus inicios, no fueron precisamente los mejores.



Durante su estancia ha sido objeto de criticas, memes, y por supuesto muchas barreras dentro de su la Academia, sin embargo, hasta la fecha ha logrado mantenerse dentro del programa e inclusive, muchos creen que podría ser la ganadora del Reality.

En una de las publicaciones de EL SOL DE SAN LUIS, la concursante potosina pidió el apoyo de los ciudadanos para llevarse el triunfo al final de "La Academia". el mensaje es el siguiente: "Querido San Luis Potosi, les pido su apoyo con votos para Rubi Ibarra, nuestra quinceñaera más famosa de México para que gane en la academia por la app TV azteca en vivo; son gratis y sin limite".



Sin embargo, algunos potosinos mostraron su opinión con diferentes mensajes tales como, "Canta bien gacho", "Si gana dejo de ver para siempre la Academia", "No se por que está en la final si canta bien feo, ni voz ni presentación tiene la escuincla", "Bueno, si Bad Bunny es cantante...", este y otro más de índole similar.

Las últimas emisiones del Reality serán este sábado 13 y domingo 14 de agosto. A diferencia de ediciones previas, esta vez la gran final estará repartida en ambos días.

La potosina Rubí Ibarra García saltó a la fama luego de que la invitación multimedia a su fiesta de XV años se volviera viral . En Diciembre de 2016 se realizó la celebración masiva en la comunidad de La Joya en el municipio de Villa de Guadalupe a la que asistieron más de 30 mil personas.

