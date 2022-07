¡Perdóname Yuri! La potosina Rubí es tendencia por "La Maldita Primavera"

La potosina Rubí Ibarra García saltó a la fama luego de que la invitación multimedia a su fiesta de XV años se volviera viral . En Diciembre de 2016 se realizó la celebración masiva en la comunidad de La Joya en el municipio de Villa de Guadalupe a la que asistieron más de 30 mil personas.

Este fin de semana Rubí Ibarra fue tendencia en las redes sociales al interpretar en el séptimo concierto del reality show La Academia la canción "La Maldita Primavera" que consolidó en el estrellato a la cantante veracruzana Yuri. En contraste la participante potosina fue blanco de fuertes críticas en su presentación. Inclusive previo a interpretar el tema le pidió perdón a la jarocha ¡Perdóname Yuri!

Al momento de pasar frente al jurado de la Academia, Rubí fue destrozada. "Lo que el talento no da, el ensayo no lo presta", dijo el polémico conductor Horacio Villalobos para referirse a la actuación de la joven potosina. "Yo espero que algún día me demuestres que yo estoy en un error y que puedes cantar, porque aunque te pongan (a cantar) Los Changuitos desafinarías chula".

Por su parte Arturo López Gavito fue más directo ¿Tú crees que puedes dar más?

Crestomatía TV Azteca La Academia

En respuesta Rubí se comprometió a dar lo mejor de ella para sorprender en los próximos conciertos.

¿Y si vuelves a fallar en el próximo concierto? interrumpió López Gavito para terminar con una frase contundente, "mira ahora que termine La Academia haz otra cosa que no sea cantar", le dijo con dureza.

La opinión fue compartida tanto por la Jueza de Hierro, Lola Cortés como por Ana Bárbara quien recriminó a los maestros de La Academia haberle impuesto a Rubí el reto de interpretar "La Maldita Primavera" sabiendo su rango vocal.

Al final de la gala, Rubí Ibarra se mantuvo en el reality mientras que la sinaloense Jackie López fue expulsada del reality.

En las red social Twitter Rubí se mantiene como tendencia en México por miles de memes y comentarios en torno a la actuación de la potosina en La Academia y equiparando su caso con la célebre Jolette Guadalupe Hernández Navarrete, conocida como Jolette, recordada por haber sido la primera participante del reality en contestar las opiniones de los jueces en La Academia cuarta generación en el año 2005.

Cortesía Twitter @aunquenoyy

Cortesía Twitter @ortfer_22

Otros memes destacados en Twitter fueron los relativos a la mala interpretación de Rubí de la canción que consolidara la carrera de Yuri o el caso del atrevido escote de otra potosina Ana Bárbara quien forma parte del jurado de La Academia

Cortesía Twitter @Oscar_FloresMor

Cortesía Twitter @LEAA113

Aquí puedes ver la actuación de Rubí en el séptimo concierto de La Academia