Rebecca Jones vuelve a Televisa como la madre de dos hijos que pelean por una mujer

Cabo, la nueva telenovela de José Alberto Güero Castro y protagonizada por Rebecca Jones en el papel de Lucía viuda de Noriega, desarrolla la trama del clñasico pleito de hombres por una mujer.

“Está bien padre mi personaje es de los que me gusta hacer con carácter, bien estructurado, bien escrito dentro de un melodrama clásico. Es una gran historia, pero siento que los escritores como José Alberto Castro, el productor y los adaptadores le dieron un giro muy moderno a mi personaje, en esta nueva trama siendo la original de María Zaratinni”, dijo Rebecca Jones.

A casi un año de no estar en el Canal Las Estrellas, lo que vive la señora Lucía como madre de Eduardo y Alejandro, a nadie se le desea, ni en la vida real como en la ficticia: “Yo Rebecca me pongo en el lugar de Lucía. Sí mis hijos estuvieran peleándose por una mujer, a mí no me importa el consorcio de hoteles ni de empresas pesqueras, ellos son los que me importan, sí es una situación difícil”.

En la entrevista, Jones reiteró las cualidades de Lucía viuda de Noriega: “Mi personaje es humano, el que lleva de alguna manera los hilos de la historia. El conflicto mayor de una madre que sufre por dos hijos que pelean por el amor. Es un drama que a cualquiera le puede pasar sería una cosa muy difícil, mi personaje es estelar y si estoy muy contenta de ser Lucia viuda, la matriarca.

A la pregunta hecha que si Lucía va a tener amigas con quien platicar sobre su pena de madre, contestó:

“Sí como todas las historias los personajes normalmente tienen amigos como contraparte para platicar de alguna manera claro, si tiene una amiga una mejor amiga, pero lo que importa es de Lucía su vida en familia, sus hijos, su consorcio…”.

La Jones contesta ante la pregunta que si por el hecho de ser pobre Bárbara de Regil, Sofía; aunado a que sus dos hijos pelean por ella, son puntos en su contra para con su suegra Lucía viuda de Noriega:

“Lucía no es una mujer que haga distinciones de clases sociales, es un gran ser humano. Su conflicto con ella es el motivo relacionado con sus dos hijos y la gente va a ir descubriéndolo en los capítulos.

Rebecca agregó de Lucía:

“Particularmente Lucía, es un personaje muy rico porque tiene muchos colores, no es buena ni mala, es un ser humano moderno en este melodrama. Ya no es la bruja, la mala; eso es bueno que se cambie el melodrama moderno, adaptado a los tiempos actuales y con un conflicto que es absolutamente creíble y real que se vive en las familias sean ricas o sean pobres, no importan la clase social, se vive”.

“Pero las circunstancias, a Lucía de alguna manera la llevan a algo de odios y de pasiones, a amores mal entendidos, haciéndose un enjambre de emociones y hechos.

“Lucía es muy importante primero, porque es la matriarca es el personaje de poder en la familia Noriega. Segundo, es una madre amorosa con sus hijos y preocupada de sus hijos. Uno es de su sangre y el otro no. Es un conflicto ficticio aunque también se puede vivir en la realidad”.

Rebecca Jones es Lucía viuda de Noriega en la telenovela Cabo de José Alberto Güero Castro, que se transmite a partir de su estreno el lunes 24 a las 21:30 horas por el canal Las Estrellas.