Gloria Mayo regresa a la pantalla chica con Televisa

Gloria Mayo regresa a Televisa como actriz en una nueva serie; “entramos a grabar en noviembre, apenas el pasado viernes 7 de octubre firmé mi contrato y no puedo dar más detalles”, declaró a El Sol de México.

La también directora y productora de contenido audiovisual, resaltó que su ventana para el trabajo independiente de historias cortas, son YouTube y Facebook, donde alcanzan hasta 10 millones de visitas, como en el caso en Colombia y Ecuador, “a eso le estoy tirando desde México”, explica.

“Las historias que produzco van mayormente con actores nuevos, creo que si no es así, de qué manera van a adquirir experiencia, porque en las grandes empresas, televisoras o productoras independientes, sólo quieren artistas de renombre”.

Entrevista a su paso por la alfombra roja de la puesta en escena La hora Radio Roma 2, producida por Ana Bracho y Paola Sánchez Navarro, la experimentada artista habló de Amores y engaños, una de las series que produjo que ya se está afianzando en el gusto de los cibernautas.

“La trama va entre traiciones, engaños y el toque de amor, salpicado de comedia, sin embargo, la doble cara en una relación está latente y eso le gusta a la gente. El mercado del audiovisual ha crecido mucho desde la pandemia, en mi caso, me he arropado de un pull de escritores, más el elenco de talento nuevo, quienes muchos no tienen material audiovisual para ir a hacer castings y pueden usar estas producciones”.

La productora de series, quien también dirige y actúa, confió que, “desde hace mes y medio ya he colocado mis series en Facebook y YouTube, sin dejar a un lado TikTok e Instagram. Todo lo que es escenografía, vestuario, locaciones, me encargo también yo, a fin de darle ese realismo, porque es lo que se está produciendo ahora para estas plataformas. Antes hacía el audiovisual de 10 minutos y en base a los comentarios de los usuarios, lo reduje a cinco minutos la trama esto es audiovisual a semejanza de Teatro en corto”, finalizó Gloria Mayo, quien pronto volverá a la televisión mexicana.