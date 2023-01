¡Prepárate para el maratón! Las series más esperadas en plataformas de streaming en 2023

Si pensabas alejarte del sillón para este 2023, te avisamos que será difícil hacerlo, sobre todo por los estrenos que diferentes plataformas tienen para el espectador este año.

Drama, acción, aventura, ficción, romance… Hay de todos los géneros y para diferentes públicos.

Es por ello que aquí te hacemos un breve recuento de algunos estrenos de series que no te puedes perder.

Comenzamos con uno de los más queridos, extraído del mundo de Star Wars, el público podrá ver a Grogu o mejor conocido como Baby Yoda en la tercera temporada de The Mandalorian, que estará disponible el 1 de marzo en Disney+.

En esa misma plataforma también llegará la segunda parte de Loki, uno de los villanos más famosos del mundo de Avengers; mientras que Agatha: Coven of Chaos, basada en el personaje de Agatha Harkness debutará con su primera entrega.

El espectador vivirá de cerca la historia de otro spin-off, pero de Ojo de Halcón, llevará por título Echo. Y no podemos olvidar tampoco la segunda entrega de What if…?, así como la de Star Wars: The Bad Batch.

Se espera que para fin de año esté lista Ironheart, una chica que fabrica una armadura como la de Iron Man, combatiendo el mal, al menos basándonos en lo que se pudo ver en la cinta de Black Panther: Wakanda Forever.

Y el personaje de Samuel L. Jackson estará nuevamente en la pantalla; sí, Nick Fury contará un poco de su historia en Secret Invasion; se prevé esté lista en la época primaveral.

Por otro lado, en Netflix también hay algunas series que muchos esperan como la cuarta temporada de You, protagonizada por Penn Badgley; la primera parte se estrenará el 9 de febrero, mientras que el resto, un mes después.

La secuela de That ‘70s Show, bajo el título ahora de That ’90s Show llegará a la pantalla el 19 de enero.

Y ni cómo olvidar el éxito que tuvo Bridgerton, pues ahora la plataforma apostará por una precuela que explorará la historia de la reina Carlota: Queen Charlotte, A Bridgerton Story es el título del proyecto.

Viene también la sexta entrega de Black Mirror, así como la segunda de Vikingos: Vahalla, ésta última lista para el 12 de enero. Pero lo que algunos esperan con ansias es esa precuela de La Casa de Papel; se anunció que se indagará mucho más la historia de Berlín, el personaje interpretado por Pedro Alonso; aún se desconoce la fecha, pero este año verá la luz.

Otras plataformas no se quedan atrás, por ejemplo HBO MAX dará continuidad a Succession, en su temporada 4; segunda temporada de la nueva versión de Gossip Girl; la primera de The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey y que se desarrollará en un mundo de zombies; así como el spin-off de Scooby Doo, centrándose en Velma, el cerebro del grupo que investiga casos fuera de lo normal.

Apple TV+ estrenará la cuarta temporada de Servant, el 13 de enero, la tercera de Truth to be told y el lanzamiento de Terapia sin filtro, que contará con las participaciones de Jason Segel, Jessica Williams, Harrison Ford, Luke Tennie, Michael Urie, entre otros; ésta estrenará el 27 de enero.

Mientras que Prime Video regresa con la segunda entrega de Hunters, así como la continuación de The Legends of Vox Machina y la primera de La Plataforma (The Ring), del director John Strickland, con las actuaciones de Iain Glen, Emily Hampshire y Martin Compston.