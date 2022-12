Maya Nazor confirma ruptura con Santa Fe Klan: ¡Solo quiero ser la mejor mamá para mi hijo!

Maya Nazor, decidió salir a dar la cara para hablar acerca de su situación amorosa con el rapero Guanajuatense Santa Fe Klan. Con la voz cortada y algunas lágrimas en los ojos la madre del hijo del cantante, confirmó que su relación amorosa llegó a su fin y exigió respeto tanto para ella como mujer y para el hijo de ambos de apenas seis meses.

Realiza transmisión

Con un live en su cuenta de Instagram la influencer que ha estado en boca de todos los últimos días. Aclaró que es la única vez que Iba hablar, comenzó con declarar que aún vive en Zapopan con Luka.

“Primero les quiero desear una Feliz Navidad a quienes se están conectando. Lo que voy hablar es de interés para muchos. Solo les aclaro que es la única vez que voy hablar de esto”, expuso.

Comenzó diciendo que ella no había dejado a Ángel, ni él la había dejado, simplemente decidieron terminar su relación amorosa, pero que toda la vida, iban hacer familia por su hijo.

“No soy interesada”

“Otra cosa que les quiero dejar muy claro es que yo no soy ninguna interesada. Yo me enamoré de Ángel por eso tuvimos un hijo, los dos tomamos la decisión de ser padres”.

Con la voz cortada siguió su transmisión y mencionó que a los que la tachan de interesada que solo buscaba una pensión y quien la mantuviera fue contundente.

“Los que dicen que sí ya saque la pensión. Les aclaro que yo no quiero que me mantenga nadie, no necesito el dinero de nadie”.

Ya con lágrimas, pidió a la gente que la dejaran en paz, que ella solo pensaba en ser la mejor mamá e indicó que no iba permitir que se metieran con su bebé.

“Si tú piensas que solo buscaba una pensión déjame de seguir, bloquéenme, no vean mi contenido, pero no voy a dejar que se metan con mi hijo”.

Dejó entre ver que el rompimiento se dio en los mejores términos y volvió a recalcar que ella y Santa Fe Klan siempre serán familia.

Para finalizar exigió respeto, el mismo que da a los demás y dijo que la gente habla sin saber y no saben muchas cosas.

Borra la transmisión

“Ustedes que me critican no saben qué pasó en mi relación. Yo no la he pasado nada bien, he sufrido mucho pero no me he grabado para que vean como sufro ¡Por favor déjenme sanar! Se los juro que todo está bien”.

La transmisión duró menos de 15 minutos, todo el tiempo Maya estuvo con la voz cortada y en algunos momentos no pudo contener las lágrimas.

Finalizó con el siguiente mensaje: “Él sabe cuánto lo quise y lo amé”.

El video lo realizó y no lo publicó en su perfil.

