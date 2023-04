Matthew McConaughey y Woody Harrelson podrían ser hermanos biológicos

Matthew McConaughey, actor estadounidense, reveló que tiene la sospecha de que su compañero de profesión, Woody Harrelson, podría ser en realidad su hermano biológico.

Durante una presentación en el podcast “Let’s Talk Off Camera” conducido por Kelly Ripa, McConaughey explicó la forma en que su madre conoce al padre de Harrelson y como el tiempo en que habrían convivido los llevaría a ser hermanos.

Los actores tienen una amistad desde hace muchos años y sus familias son también cercanas. La posibilidad de que sean hermanos entró en la mente de Matthew después de un viaje que tuvo con su familia en Grecia en donde Woody Harrelson estuvo de invitado. Ahí, tuvo una conversación con su madre y ella mencionó el que conocía bien al padre de Harrelson

“En Grecia, hace unos años, estábamos sentados hablando de lo unidos que somos y nuestras familias. Y mi mamá está allí y dice: ‘Woody, conocí a tu papá’. Todos estaban al tanto de los puntos suspensivos que dejó mi mamá después de ‘conocí’. Era un ‘conocí’ cargado”, explicó McConaughey.

Después de esa platica, Matthew decidió investigar un poco sobre la historia de su familia y la de Harrelson, momento en el que descubrió que, mientras su madre estaba en su segundo divorcio, el padre de Woody se encontraba de permiso de sus labores en el ejército, ambos en el mismo sitio en una ciudad de Texas.

Dentro de sus hallazgos, el actor indicó que descubrió posibles recibos y lugares en el oeste de Texas en donde ellos pudieron haber tenido una reunión o un sitio en el que pudieron haber coincidido.

Los miedos de Matthew McConaughey

McConaughey y Woody Harrelson ya han trabajado juntos en varios proyectos, uno de los más conocidos fue en la serie de televisión True Detective y próximamente estrenarán una nueva serie para el servicio de streaming Apple TV+.

Pese a todo lo que los ha unido a lo largo de su vida, Matthew señaló que sería un proceso muy difícil para él enfrentar una realidad en donde Woody es su hermano, en especial por las ideas formadas que ya tiene sobre su familia.

En la entrevista afirmó que Harrelson probablemente no tendría problemas para realizarse una prueba ADN para descubrir su parentesco, pero Matthew no se encuentra seguro de querer hacerlo o no.

“Es un poco difícil para mí porque me está pidiendo que me arriesgue a decir: ‘Espera un minuto, ¿estás tratando de decirme que mi papá puede no ser mi papá después de 53 años de creer eso?’ Tengo un poco más de piel en juego”, afirmó McConaughey.

La visita de Matthew McConaughey al podcast fue para promocionar su serie “Brother from another mother” de Apple TV+ en donde actuará junto a Woody Harrelson. La serie tratará un poco sobre ellos al dar vida a dos personajes que intentan vivir bajo el mismo techo con sus respectivas familias en una ciudad de Texas.

