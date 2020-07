Johnny Depp fue la víctima de la "abusadora" Heard: abogado del actor

Johnny Depp no fue violento con su exmujer Amber Heard sino que fue ella quien lo atacó, dijo el martes el abogado del actor en un tribunal de Londres, mientras el juicio por difamación de la estrella de Hollywood contra un tabloide británico se acerca a su fin.

Depp, estrella de "Piratas del Caribe", está demandando a News Group Newspapers, editora de The Sun, y a Dan Wootton, uno de sus periodistas, por un artículo que lo calificó como un "golpeador de esposa".

OMG! Depp era un adicto perdido y maltratador: declaraciones en tribunal

Depp, de 57 años, y su exesposa Heard, de 34, dieron testimonio en el juicio. El actor dijo que nunca fue violento con Heard o con ninguna otra mujer y que era ella quien lo atacaba a él.

Heard describió múltiples incidentes en los que dijo que Depp la había atacado y el lunes su abogada declaró que la acusación de que golpeaba a su esposa era cierta y que Depp era un "adicto perdido".

En su declaración de clausura, el abogado de Depp, David Sherborne, dijo que mientras el actor había sido abierto sobre su consumo de drogas y alcohol, Heard había restado importancia a su propio uso, así como a sus temas de ira y celos.

"Ella es la abusadora, no el señor Depp. Él no es un golpeador de esposa", dijo Sherborne a la corte, donde agregó que la "falta de credibilidad" de Heard había quedado probada en la evidencia que había presentado.

Foto: Reuters

El abogado dijo que Heard era "una testigo completamente poco confiable y, francamente, una mentirosa compulsiva" que había armado su historia para que fuera similar a la evidencia producida en su contra.

Una grabación de Heard y Depp fue escuchada en el tribunal, en la que el actor le dice a ella que miente cuando asegura no haberle dado un puñetazo, lo que, según Sherborne, dijo demostraba la "propensión a la violencia" de Heard.

"No me digas lo que se siente recibir un puñetazo", decía Depp en la grabación, antes de que Heard respondiera: "Te pego así. Pero no te di un puñetazo".

Sherborne dijo que el reconocimiento de que Heard le pegó a Depp habría causado "consternación" si los roles se revirtieran.

No se espera un fallo inmediatamente.