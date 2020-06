Conapred cancela foro sobre racismo tras críticas a Chumel Torres

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó la mañana de este martes a través de sus redes sociales la cancelación del foro Racismo y/o Clasismo en México, debido a que “ha generado una intensa discusión pública” al anunciarse que uno de los participantes serían el polémico influencer Chumel Torres.

A partir de que se dieron a conocer los integrantes del foro, usuarios en las redes sociales mostraron su reprobación, debido a que calificaron a Torres como uno “de los personajes públicos que más elitismo, clasismo y racismo propaga”.

A ver a Chumel no se le invita ni a la esquina, pero quiero verlo salir de la comodidad desde donde habla y nadie le cuestiona.



Póngalo a debatir sin que pueda leer lo que le escriben sus guionistas. — Estefanía Veloz (@EstefaniaVeloz) June 16, 2020 Invitar a Chumel Torres a un foro sobre discriminación y racismo es una frivolidad inaceptable.



Es muy grave que la directora del @CONAPRED tenga una tabla de valores invertida y pretenda combatir la discriminación convocando a un racista.



El mundo al revés. — Vero Islas (@LOVREGA) June 16, 2020 ¿Recuerdan a Ricardo O’Farrill, el standupero de los "chistes" pedófilos?



La invitación de @CONAPRED a Chumel Torres es como si @SIPINNA_MX invitara a Ricardo O’Farrill a un foro sobre protección a la infancia.



Eso no es "pluralidad".@mmaccise, de Conapred, debe recapacitar. — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) June 16, 2020 Yo sí lo quería ver en ese foro a CHUMEL defendiendo el racismo a la inversa, defender que se burla del color de piel de un niño, defender que dijo que Paraguay no existe, defender que le llamó cricosa a una mujer que entregó a los asesinos de Fátima.

Quería ver sus maromas. pic.twitter.com/z4BjIZQ5sV — Junne (@Miriam_Junne) June 16, 2020

“Medimos que no es el momento para realizar un foro como el que se diseñó y hemos decidido cancelarlo y discutir al respecto”, aseguró el Conapred, adelantando la organización de un foro sobre las tensiones entre los derechos a la libertad de expresión y a la no discriminación.

“Organizaremos un foro sobre las tensiones entre los derechos a la libertad de expresión y a la no discriminación y otro con especialistas en discriminación racial para discutir la naturaleza del problema, sus causas históricas y consecuencias sobre la desigualdad”, detalla.

Conapred es la institución que promueve la no discriminación. Quienes lo integramos creemos en la importancia de hacer frente al discurso discriminatorio con más y mejor discurso, como indica la Relatora Especial sobre la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano. (3/5) — conapred (@CONAPRED) June 16, 2020

Finalmente, señaló que el Consejo escucha a la ciudadanía y reconoce “los inconvenientes de ciertas decisiones” en torno al Foro.

Ante esta decisión, Chumel acusó al Conapred de haberlo discriminado y mencionó que la vez que más ha sido insultado es por “participar en un lugar diseñado para acabar con los prejuicios”.

¿Dónde denuncia uno si conapred lo discrimina? — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) June 16, 2020 32,700 tuits de odio.



Nunca pensé que la vez que más me han insultado ha sido por participar en un lugar diseñado para acabar con los prejuicios.



Mucho menos que el lugar para acabar con dichos prejuicios tuviera prejuicios para recibirme.



Verga todo. pic.twitter.com/RxheI7I1DA — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) June 16, 2020

Momentos antes de la decisión del Consejo, la escritora Beatriz Gutiérrez Mueller, también esposa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó al Conapred la participación de Chumel Torres en Foro, después de los insultos que el influencer ha lanzado contra su hijo, Jesús López Gutiérrez, al llamarlo “chocoflan”.

