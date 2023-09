Asesinan el rapero Lefty SM a los 31 años

El rapero Lefty SM, reconocido por la canción ‘Por mi México’, falleció la noche del sábado 2 de septiembre, así lo confirmó Alzada, la disquera del artista, por medio de un comunicado en el que se enviaron condolencias a la familia.

De acuerdo a los primeros reportes, fue atacado a balazos en su casa ubicada en el Municipio de Zapopan; la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para intentar esclarecer los hechos.

“Estimados amigos y familia Alzada. Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda. Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa María Isabel y sus dos hijas. Agradecemos su comprensión en este momento tan difícil y todos los mensajes de apoyo y amor que nos han externado. Hasta el infinito en nuestra memoria y nuestro corazón”, indicó el escrito difundido en redes sociales.

La esposa del rapero, identificada con el nombre de María Isabel, también ya se pronunció en sus redes sociales, pidiendo a sus seguidores que, en este momento, no la cuestionen acerca de lo que sucedió a su pareja, debido a que sigue en estado de shock.

"No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor ya me quiero levantar de esta pesadilla, por favor".









Fiscalía de Jalisco indaga el asesinato de Lefty SM

La Fiscalía de Jalisco confirmó la muerte del rapero Lefty SM y aseguró que inició una carpeta de investigación para esclarecer el hecho en que fue asesinado, además de que se tiene información de que tres sujetos pretendían sacarlo de su casa, esto presuntamente para privarlo de la libertad.

Las indagatorias que realiza el Ministerio Público, han podido definir que a las 22:50 horas aproximadamente tres sujetos ingresaron a la casa de Lefty SM, ubicada en la avenida La Cima, en la colonia del mismo nombre, en Zapopan, quienes sin decir nada pretendieron llevárselo.

"Al parecer ingresaron tres sujetos que sin mediar palabra alguna por la fuerza tomaron al ofendido para tratar de sacarlo de la vivienda, sin embargo, al no conseguirlo le realizaron detonaciones de arma de fuego para posteriormente darse a la huida", informó la Fiscalía Estatal en un comunicado.

En el comunicado de la dependencia se precisa que presentaba heridas causadas por proyectil de arma de fuego en pierna derecha y en abdomen.





¿Quién era Lefty SM?

Su nombre real era Juan Carlos Sauceda Vasquez, nació el 22 de abril de 1992 en San Luis Río Colorado, Sonora.

El rapero de 31 años saltó a la fama por su canción ‘Por mi México’. En 2019, lanzó su primer disco ‘Avión De Papel’, y en 2020, publicó ‘Necesidad’, junto a Santa Fe Klan, con el sello discográfico mexicano Alzada.

Además de la canción ‘Por mi México’, otros de sus sencillos reconocidos fueron ‘Ando al Millón’, ‘Díganle’, ‘Encerrado en mi Mundo’ y ‘Volando’.

En 2021 realizó diversas colaboraciones con artistas de la música regional mexicana, en donde se destaca ‘Acelerado’ junto al cantautor Virlán García.

El pasado viernes 25 de agosto, el sanluisino lanzó ‘Por mi México (Remix)’ junto a Santa Fe Klan, Dharius, C-Kan, MC Davo y Neto Peña. Hasta el momento, el tema cuenta con más de 6 millones de vistas.

