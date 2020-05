Muere Astrid Kirchherr, fotógrafa y musa de The Beatles

La fotógrafa alemana Astrid Kirchherr, musa de The Beatles cuando éstos eran aún un quinteto que empezaba por los clubes de Hamburgo, murió en esa ciudad alemana a los 81 años.

Kirchherr, nacida en mayo de 1938 en Hamburgo, cobró notoriedad como fotógrafa de la banda británica a partir de 1960.

Foto: EFE

Entonces lo que sería el cuarteto de Liverpool estaba aún en su fase de Hamburgo y lo integraban cinco miembros: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Pete Best y Stuart Sutcliffe, quien se convirtió en el novio de la alemana.

La fase de Hamburgo se considera clave en la formación de la banda, que actuaba aún por clubes de la ciudad hanseática alemana sin un estilo muy definido.

Rest in peace, Astrid Kirchherr pic.twitter.com/cX5DRIvpQJ — John Lennon (@johnlennon) May 15, 2020

Al parecer fue ella quien convenció a su novio de que se cortara el flequillo sobre la frente. Ese sería la señal de identidad de la banda, que adoptó el modelo de peinado, como también hizo la fotógrafa.

Sutcliffe, el llamado "quinto beatle", se enamoró de la fotógrafa y se quedó con ella cuando el resto de la banda se mudó a Liverpool, pero murió en 1962 de una hemorragia cerebral.

For the record, Astrid Kirchherr passed away on Tuesday this past week, not Wednesday. So that’s May 12. She was born May 20 1938 and died eight days short of her 82nd birthday. RIP, Astrid. pic.twitter.com/ghtYIpr1GY — Mark Lewisohn (@marklewisohn) May 16, 2020

De Kirchherr fue la primera foto de la que se tiene constancia con el entonces quinteto y tuvo una fuerte influencia sobre la banda.

En sucesivas biografías y reportajes se ha relatado que la totalidad de la banda estuvo en realidad enamorada de la fotógrafa. Ella se consideró amiga de sus miembros prácticamente el resto de su vida y participó en numerosos proyectos documentales, libros y filmes en torno al grupo.