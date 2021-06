Michelle Rodríguez se convierte en un ejemplo a seguir

Cuando se habla de comedia mexicana, el nombre de Michelle Rodríguez es un referente obligado en la conversación. Y es que a través de su participación en producciones como 40 y 20, Me caigo de risa, La culpa es de la Malinche y Last one laughing, la actriz ha demostrado su gran capacidad para manejar este género, y sacar una buena carcajada al público.

Hoy la también cantante se siente muy orgullosa de su trayectoria, porque le ha permitido inspirar a futuras generaciones de artistas a continuar por ese camino. “El domingo me encontré con un chico que me dijo que había dejado la actuación, pero vio una entrevista mía y regresó a estudiar”, compartió.

Sin embargo, la actriz confesó que al inicio de su carrera ella estuvo del lado del joven aspirante que sentía miedo de dar el siguiente paso en la actuación, por lo que a lo largo de los años ha tenido que trabajar para reafirmar el talento que posee.

“La mayor limitante era mi mente, más allá de que tuviera a alguien diciéndome que no iba a poder, quien más se lo repetía era yo. Una vez que empecé a trabajar con eso, todo empezó a ser un poco más amable. Estoy consciente de que no todas las cosas son como queremos, pero sé que nada es imposible y podemos acercarnos a lo que siempre soñamos”.

Michelle agregó que todavía siente nervios antes de iniciar proyectos nuevos, pues nunca se puede predecir la reacción del público, pero a la vez, esa sensación viene acompañada de una emoción por superar un reto diferente en cada ocasión.

“Eso es algo que voy trabajando todos los días. Cuando entré a la escuela de teatro y empecé a descubrirme y a conocerme a través de mis compañeros, y también de mis maestros, empecé a confiar más en mí. A medida que lo sigo haciendo me voy redescubriendo, y me aviento a hacer más cosas. Aunque cada proyecto es un desafío, tomo las herramientas de lo que ya viví para entrarle con todo”, dijo.

La actriz plasma todos estos pensamientos en un musical titulado Más bonita que ninguna, donde teje su historia a través de números de baile, sketches, imitaciones, y las canciones de sus artistas favoritos (como Pimpinela, Ricky Martin y Thalía).

“Significa muchísimo para mí, primero por tener la confianza y la propuesta de Morris Gilbert (el productor), el que nos haya dado la libertad de tocar estos temas que conectan con la gente, me encanta. En lo personal es también un gran regalo porque hablo de mis experiencias durante el camino para llegar hasta acá, sobre todo en la música que me ha marcado durante toda la vida”.

Esta obra se transmitió vía streaming el pasado sábado 12 de junio a las 20:30 horas, por la plataforma Ticketmaster Live.