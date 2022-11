Los Latin Grammy no son una mafia: Manuel Abud

El próximo 17 de noviembre se llevará a cabo la vigésimo tercera entrega del Latin Grammy, el reconocimiento otorgado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, que desde el 2000 reconoce a lo que los miembros del gremio consideran lo más destacable de la música en Iberoamérica.

“El término mafia tiene un sentido peyorativo, como de algo siniestro, oscuro o ilegal, y aquí no hay nada ilegal… Pero sí es un grupo, una comunidad de artistas que se reúnen para reconocer a la excelencia”, destaca Manuel Abud, el CEO de la Academia Latina de la Música, acerca de cómo funciona esta organización gremial que se compone de cuatro mil miembros.

Lo anterior surge a propósito de las críticas que en el pasado han hecho artistas como Cristian Castro, quien aseguró en 2017: "A mí no me gustan los Latin Grammy, nunca voy a ir y nunca los veo”. En esa misma ocasión el cantante dijo que le molesta esta premiación porque año con año se presentan las mismas personalidades y la calificó como una "mafia”, añadiendo que no debería de haber una versión latina de los Grammy anglosajones, porque es algo poco original.

“Yo lo que siempre les digo a quienes se quejan es: ¿Participas? ¿Eres miembro?”, destaca Abud en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), acerca de las críticas que este tipo de premios han recibido desde sus primeras emisiones.

“Lo que es maravilloso es ver la evolución, tanto del artista como de los miembros, porque la gran mayoría de los artistas que están ampliamente nominados tienen propuestas evolucionadas y muy amplias, entonces yo creo que es una evolución conjunta en lo que se refiere a la música”.

Ante el cuestionamiento de si en este tipo de premiaciones suelen tener más posibilidades los artistas que pertenecen a una compañía disquera trasnacional, Abud responde: “Bueno, hay un proceso, pero no es perfecto. Nosotros tratamos de igualar el terreno. Yo tengo el compromiso de que la membresía sea representativa de la comunidad a la que servimos, ese es mi objetivo principal. Que algunos tienen ciertas ventajas, no te lo puedo negar, aunque nosotros tratamos de que no… Y no siempre gana el que tiene la mayor cantidad de recursos, y esa es la maravilla de esto, que una vez que están definidos los dominados ya todos están en igualdad de circunstancias… Es difícil determinar si hay una influencia, quiero pensar que no, pero a lo mejor es un poquito inocente pensarlo”.

Sobre las críticas

Para Manuel, cualquiera que tenga una queja sobre el funcionamiento de esta premiación debe ser escuchado.

“La representatividad es muy importante, que cada miembro sienta que su comunidad o su género musical está siendo apropiadamente representado, así como escuchado y ver que se tomen las medidas necesarias, pero hasta ahí, porque eso no significa que van a ganar la próxima vez o que el resto de los otros géneros los van a reconocer como excelentes, porque eso se da con el tiempo”, subraya.

Acerca de los señalamientos que en 2021 hizo el colombiano Juanes, acerca de que los Latin Grammy ya se tenían que abrir a otros tipos de música, el CEO del Latin Grammy responde: “Como te digo, es nuestra responsabilidad abrirnos, ser diversos e incluyentes, todo lo que sea sumar por parte mía y por parte de la Academia será bienvenido”.

Sobre las nominaciones de la próxima entrega, que se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre en Las Vegas, Nevada, el CEO se dice entusiasmado por la forma en que estas fueron recibidas, sobre todo porque, dice, la música latina está viviendo un gran momento.

“Estamos muy entusiasmados de regresar ya al cien por ciento, porque aunque el año pasado ya hubo una gala presencial (después de los meses más difíciles de la pandemia), todavía había muchas restricciones, además de que este año vamos a contar con nuevos eventos”.

Los más nominados del 2022

En esta ocasión, Bad Bunny encabeza la lista de los preferidos de los miembros de la Academia latina, con 10 nominaciones, seguido de Rauw Alejandro y Rosalía, que tienen ocho, y de Christina Aguilera, Jorge Drexler y Tainy, con siete cada uno.

Ante la observación de que la mayoría de los nominados en esta ocasión son artistas del llamado género urbano, el entrevistado asegura: “En la categoría de Álbum del Año hay una mezcla muy saludable de todos los géneros, que creo que son bastante representativos”.

Sobre si hay categorías que están un poco rezagadas o que no están recibiendo tantas nominaciones como pudiera ser el caso del llamado “regional mexicano”, argumenta: "Bueno, yo no diría que rezagado, porque todas las categorías son importantes; nosotros nos aseguramos de que cada género se encuentre bien representado, pero ya después cómo vote cada uno de ellos pues es algo en lo que no puedo ni debo meterme… "Concretamente con el regional mexicano hemos tenido acercamientos, como los tuvimos con el género urbano en años anteriores, para ver cómo podemos hacer para que se involucren más y para que participen más”.

Sobre la subjetividad a la que puede estar sujeta una premiación que dice premiar a la excelencia en la música, como es el caso del Latin Grammy, responde que sin duda, es algo que puede ser distinto para cada votante.

“Lo que es excelente para uno puede no serlo para otro, claro, porque aquí no hay una fórmula matemática que nos pueda dar un resultado determinado, y es por eso que los cuatro mil miembros votantes de la Academia definen en su conjunto y en forma colegiada, no individual, esa es la maravilla de tener un órgano colegiado de miembros que votan como excelente a determinado producto… Y claro, en este momento puede ser que en ese grupo de miembros, de alguna manera, se esté considerando que ciertas propuestas, como por ejemplo las de música urbana y demás, sean en este momento lo más cercano a la excelencia”.

Finalmente, Abud destaca como algo positivo la categoría de Mejor Nuevo Artista.

“Aunque siempre digo que no hay categoría más importante que otra, sí creo que la categoría de Mejor Nuevo Artista es muy especial, porque es la única que ningún artista va a repetir dos veces, es una nominación que nunca vas a volver a tener, porque está enfocada en darle oportunidades a los nuevos talentos… De hecho este año tendremos, el martes previo a la premiación, un showcase de Mejor Nuevo Artista donde cada uno de ellos tendrá la oportunidad de tocar en un escenario del Latin Grammy, y eso es algo que me tiene muy entusiasmado”.

La entrega de los Latin Grammy 2022 se llevará a cabo el próximo jueves 17 de noviembre en Las Vegas, Nevada.

