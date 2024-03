Juanpa Zurita estrena el programa DM, un show con el que cumple un sueño de la infancia

Aunque disfruta mucho estar frente a la cámara, la apuesta de Juanpa Zurita ahora será desarrollarse detrás de los reflectores, como productor.

Si bien ya cuenta con dos contenidos donde exploró este rol, el influencer busca enfocarse al 100 por ciento en esta rama, con el fin de compartir historias nuevas e inspiradoras que aporten a un cambio social.

“Me encantaría hacer algo basado en hechos reales, me encantaría contar alguna historia de resiliencia o deéxito, que fuera de algún mexicano o de alguna historia de superación, aspiracional de México”, afirmó Zurita en entrevista con El Sol de México.

“Hay varios mexicanos que tienen esas historias, por ejemplo, Viridiana Álvarez, alpinista profesional o el mexicano que ganó el campeonato de surf”, agregó.

Su más reciente proyecto como productor es Carpe DM, una serie de seis episodios en donde el influencer se involucra en distintas actividades extremas, acompañado de amigos y familiares.

“Es un programa de aventura. Desde que soy pequeño siempre había querido hacer aventuras, crecí viendo programas de este tipo y nunca me sentí preparado ni con el físico ni el conocimiento para hacerlo, siempre lo veía como lejano y este programa justo significa que aproveche el momento, que viva en el presente y cuando uno opta por esa mentalidad, te animas a hacer diferentes cosas y si lo sigues posponiendo para otro día, las cosas no resultan.

“No importa que no tengas el cuerpo perfecto o la preparación correcta, siempre es bueno empezar, sea para la aventura o las cosas que quieras hacer y eso resultó en seis cosas que nunca pensé hacer”, expresó.

Juanpa Zurita estrena el programa de aventuras DM FOTO: Alejandro Aguilar / El Sol de México

Montar un caballo salvaje, subir a un avión de combate, pasar noches heladas sobre una montaña, manejar monster trucks, realizar piruetas circenses y escalar una torre en el desierto son algunas de las actividades que se podrán disfrutar en el programa que ya se encuentra disponible a través de Roku Channel.

“El riesgo al hacer estas actividades siempre va a estar, al igual que cuando manejas un coche puedes chocar, creo que la importancia es el respeto, la preparación y la conciencia porque en el momento en que te confías en estas cosas y te sientes más chingón que el reto, la vida llega y te da un zape.

“Después de haber hecho estas seis actividades te das cuenta que aguantas vara, realmente traemos algo adentro de nosotros que si lo obligamos a salir somos mucho más capaces de lo que creemos, eso es lo que me regaló este show”, expresó.

El también actor, que destacó en la bioserie de Luis Miguel dando vida a Alejandro Basteri, aseguró vivir una etapa de plenitud y felicidad gracias a los logros personales que ha tenido, como la adquisición de bienes inmuebles, así como el romance que mantiene con la actriz Macarena Achaga y lo que juntos han creado.

“Ahora estoy cosechando lo que sembré hace algunos años, pero estoy volviendo a sembrar para cosechar algo distinto. El punto en donde estoy es fruto del trabajo que ya hice, pero en estos últimos dos años he sembrado hacia otra dirección, he explorado más en producción y formatos más largos de entretenimiento y estoy en un momento donde me siento como un aprendiz de nuevo, con esas ganas con las que empecé a trabajar en este medio”, sostuvo.

Finalmente, Zurita adelantó que este año nuevamente participará en una cinta, de la cual no quiso dar detalles, y planea producir un contenido de comedia, con él como protagonista.