José María Ru retomará la gira del adiós con Napoleón

José María Ru regresa a la escena musical bajo la producción y arreglos de Kiko Cibrán con la canción de su autoría en balada clásica con toques actuales Se te olvidó, cuya letra habla de un amor frustrado y ya cuenta con medio millón de visitas en YouTube, además de estar en el lugar 24 de Monitor Latino.

Antes de presentarse como solista, el cantautor ha sido telonero de su padre, José María Napoleón, quien retoma la gira del adiós truncada por la pandemia.

Juntos se presentarán en el Auditorio Nacional en este 2022, sólo falta definir la fecha, informa José María Ru, a quien su padre le grabó el tema Deja tocar tus manos, con ritmo de huapango para su último álbum de estudio con letras inéditas y en el que incluirá sus éxitos renovados con el acompañamiento del Mariachi Vargas de Tecalitlán.

Gracias al impulso que Napoleón le dio a su hijo José María, él ha iniciado su propio camino en la música. “Sólo falta que más público conozca mi propuesta musical, la cual es honesta, buena, muy limpia”, describe.

El cantautor admite que está en busca de su propio lugar en la historia de la música mexicana, y se refirió a los momentos álgidos de la pandemia, que en su caso, fueron muy productivos. “Ocupé los días, semanas y meses, trabajando arduamente. Me metí al estudio durante seis meses, pulí mi canto, mi disciplina en mis ejercicios vocales, en estudiar canto de nuevo. También volví a absorber consejos de mi padre, a quien le agradezco todo el impulso que me brindó y sigue dándome”.

Agregó que desde el inicio de su carrera, Napoleón lo apoyó, pero también le ayudó a centrarse. “Si he de tener talento, hablará por sí mismo y lo que ha de ser será, no hay que forzar las cosas jamás, esas son las enseñanzas de mi padre. Vamos de la mano, él su carrera y yo la mía; siempre me ha apoyado, me ha dejado cantar para su público, es un padre ejemplar que me ha abierto las puertas en muchos lugares”.

José María Ru se dice listo para llegar al Teatro Metropolitan o el Lunario del Auditorio Nacional, aunque lo más seguro es que primero llegará al Coloso de Reforma en la gira del adiós de Napoleón ,“tengo que ir paso a paso, primero aprender a caminar, luego correr y hasta volar, que es lo que me ha enseñado”.

En el plano de compositor, se dice muy afortunado porque “un cantante consagrado al anunciar su retiro de los escenarios, eligió una canción mía para irse despidiendo, no puedo decir el nombre por ahora, no es mi padre, pero se despide de los escenarios con una de mis canciones”.