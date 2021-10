José Luis Rodríguez El Puma vive a plenitud

Como en sus inicios, el intérprete José Luis Rodríguez El Puma, se dijo listo para realizar una serie de conciertos en vivo ahora que, tal como dice el lema de la décima Convención Booking Management Brokers, BMB, que se llevó a cabo este martes en el Auditorio Nacional, se está “reactivando la industria de la música”.

Su retorno a los escenarios, dijo, “depende de todos ellos”, refiriéndose a los empresarios, promotores y managers que acudieron a la convención. “Yo estoy listo para darle. Siempre he podido con la altura de México. Es un honor y un privilegio que Dios me haya regalado más tiempo de vida, para volver a un país que desde niño siempre admiré” declara a El Sol de México.

El artista, quien en diciembre cumple cuatro años de haber recibido un doble trasplante de pulmón, resalta en medio del bullicio en el lobby del Auditorio Nacional, que no piensa ni remotamente en el retiro de los escenarios: “El retiro nunca, el que nace chicharra muere cantando”, precisa.

El cantante de 78 años asegura que seguirá cantando, que es lo suyo, “la actuación no”, sin embargo, en la conversación adelantó que se han acercado a él para hacer una bio serie de su vida artística y de salud, pero no sabe aún si actuará en parte de la trama. “Estamos viendo algo, vamos a ver qué pasa más adelante”.

José Luis Rodríguez El Puma, reitera en torno a su cariño y admiración por México: “Para mí y para muchos de nosotros es como el trampolín hacia el mundo. Regresé a México con mis tres vacunas”.

Antes de cantar en el cierre de las actividades de la Convención BMB, donde no podía faltar el tema bailable Agárrense de las manos o la balada Culpable soy yo, El Puma reconoció que se siente vivo en plenitud. “Me sabe a gloria el escenario, es bonito, es un chance de Dios que me regaló para seguir viendo a los mexicanos y seguir haciendo lo que he hecho toda vida, que es llevarles a través de mi música amor, fe, esperanza, cariño y alegría”.

“Empecé de cero, por el hecho de haber nacido con el doble trasplante de pulmón que recibí. Me falta por hacer todo, porque volví a nacer y es un inicio en mi vida. A México lo quiero mucho y pronto volveré”, así se despide de tierra azteca.