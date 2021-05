Carlos Rivera quiere hacer historia en la música

Carlos Rivera lleva toda su vida escuchando a artistas como José Luis Perales, Roberto Carlos, Rocío Durcal y Juan Gabriel. Sus canciones han formado parte de su propia formación como cantante, y hoy se siente entusiasmado de que el buen recibimiento del público a su trabajo le permita encaminarse a seguir sus pasos, y algún día, ser una leyenda.

"No me considero leyenda, me faltan muchos años para considerarme así", respondió a El Sol de México en conferencia de prensa transmitida desde el Auditorio Nacional.

Gossip Pedro Fernández, cuatro décadas de amor a la música

"Una vez le dije a Omara Portuondo, quiero ser como usted, quiero llegar a su edad, pero sólo si es como usted sino para qué", agregó entre risas.

Una de las cosas que más lo ha halagado es el hecho de que los internautas lo consideren “El Chayanne" de su generación, ya que considera al puertorriqueño un gran artista y un gran hombre, que le ha servido a él mismo como ejemplo a seguir, sobre todo en el aspecto de cómo llevar una carrera impecable donde la noticia sea su trabajo.

Sin embargo, dejó en claro que no es su intención imitar a nadie, y desea ser recordado por el público simplemente como Carlos Rivera. "No quiero ser como nadie, al contrario. Mi carrera es muy específica, soy un cantautor, he querido que mi música siempre sea la que hable por mí".

Para homenajear a los grandes de la música, el también actor presenta el álbum Leyendas, donde incluye duetos con artistas como José Luis Rodríguez El puma, Franco de Vita, José Luis Perales, Gloria Estefan, Raphael y Roberto Carlos. Asimismo, contiene temas con José José, Rocío Durcal, Juan Gabriel, y Armando Manzanero, a quienes ofrece un tributo póstumo.

Alista su regreso al teatro musical

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La primera obra que Carlos vio en toda su vida fue José el soñador, y desde la primera escena se enamoró por completo del teatro musical. Por ello, cuando Alex Gou le propuso protagonizar la nueva versión de la puesta, no lo dudó ni un segundo.

El cantante mencionó que si bien no hay nada firmado, continúa en pláticas con el productor para concretar este proyecto, y expresó su anhelo de regresar a los escenarios teatrales con este título. "No había llegado todavía el proyecto que a mí me llenara, y que no me importe hacer a un lado por un tiempo una gira un disco, o lo que sea, para hacer una obra de teatro, pero llegó Alex y me contó esta propuesta, y me llenó de mucha emoción".