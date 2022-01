Erika Buenfil mantiene su corona como al reina de TikTok

Fue en 2018 cuando Erika Buenfil abrió su cuenta de Tik Tok, dos años más tarde, e impulsados por las largas horas que los usuarios pasaban en la plataforma durante la cuarentena, sus clips se empezaron a viralizar, valiéndole el título de La Reina de Tik Tok.

Casi dos años, y 14.8 millones de seguidores más tarde, la actriz recuerda con sorpresa sus primeros pasos en las redes sociales, y celebra que le hayan permitido llegar a otros públicos, y catapultar nuevamente su carrera.

"Nunca me imaginé vivir un momento así, estar a la vista del público cuando parecía que mi carrera estaba regular, a veces bien y a veces mal, pero retomar una carrera, volver a empezar me entusiasma y me pone muy contenta. Tengo un gran compromiso".

La ahora influencer ha alcanzado los 204 millones de me gusta, y ha logrado rebasar las 25 millones de reproducciones con un sólo video (subido el 29 de marzo de 2020). A raíz de este éxito, la han buscado algunas marcas, y continúa siendo una de las celebridades mexicanas de su generación con mayor número de seguidores en redes.

Al respecto asegura que está muy agradecida con el público que ha reconectado con ella a través de estas plataformas. Pero aunque hoy se siente como pez en el agua, reconoce que cuando comenzó le costó trabajo adaptarse al lenguaje, pues al haberse desarrollado en la televisión, internet era un mundo desconocido.

"Recuerdo el momento en que empezaron a llegar llamadas de gente que quería entrevistarme o que querían que les anunciará cosas, y me senté en la sala de mi casa y dije esto no lo puedo manejar. Y Nicolás (su hijo) me dijo que siempre había sido famosa, pero esto era completamente diferente".

Fue gracias al apoyo de su manager, y por supuesto de su hijo, que se empezó a habituar a la proyección que le han dado los medios sociales. Al tratar de definir los motivos de su éxito, se queda pensativa, pero no logra dar una razón en específico, pues considera fue una combinación de muchos factores.

"No sé si fue el momento, fui yo o fue la suerte. Todas podemos, ahí está la ventana, hay que echarle ganas, ser fresca y natural. No sé a qué se deba, pero todas podrían, claro que sí", finalizó.