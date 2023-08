Emma Calo, la soprano potosina en el nuevo reality show de Las Estrellas

La talentosa soprano potosina dejó huella en el reality show, “Veo como cantas”, programa televisivo dominical que la hizo ser reconocida por su destacada y gustada participación que dejó fascinado al respetable, a los participantes y a los asesores de este programa.

En entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis”, indicó que por única ocasión participó en este reality show, debido a que cada semana son participantes distintos en cada sesión del programa.

Cortesía | Emma Calo

¿Te pagaron al acceder a participar o sólo es para crearte fama y abrirte camino al estrellato?

Sí, hubo un pago a los participantes, quienes formamos parte del reality, sin embargo, también me ayuda a abrirme camino e impulsar mi carrera.

¿Cómo fue que te invitaron a participar?

Me llamaron para invitarme, dado que ya tenían mi contacto desde mi participación en La Voz México.

¿Hiciste casting?

Sí, me pidieron un video cantando a capella.

Cortesía | Emma Calo

¿Cómo te recibió el público?

No esperaban que cantara algo clásico, por lo que al escucharme cantar se maravillaron, incluyendo el conductor y los asesores Faisy, Érika Buenfil, José Eduardo Derbez, Natalia Tellez, Ricardo Montaner y Sofía Reyes.

¿Te capacitaron?

Sí, hubo indicaciones de cómo funcionaba el reality, ya que se estrenaba por primera vez en México (inició en España, luego Estados Unidos y ahora en México)

¿Qué sigue para tí con esta participación?

Seguir haciendo audiciones, no solo para tener más visibilidad, sino para posicionarme y obtener trabajo de ello.

¿En qué lapso de tiempo se transmitirá el programa en Televisa?

Saldrá cada domingo a las 9:00 de la noche por el Canal de las estrellas, son 8 programas en total, por lo que terminará el domingo 8 de octubre.

¿Cuántos días grabaste?.

Grabé 5 días

¿Qué premio te dieron a tí y a los otros ganadores?

A los participantes nos pagaron cierta cantidad de honorarios por participación, y el concursante, ganaba $500,000 pesos si lograba mantener al final del programa a un buen cantante, de lo contrario, se iba a casa con las manos vacías.

¿Qué beneficios fueron los que lograste?

Publicidad (visibilidad) e ingresos monetarios. En cuanto salí a televisión, aumentaron mucho mis seguidores en redes sociales, esto también me permite generar ingresos a través de mis redes.

Cortesía | Emma Calo

¿Cuál fue la dinámica del concurso?

Son 10 participantes (cantantes y no cantantes), quienes tenemos una profesión alterna y nos presentan como tal (Ingeniera, abogado, panadero, etc.). Cada uno de nosotros damos diferentes pistas al concursante durante 6 rondas, quien tiene qué adivinar si cantamos bien o no.

1. Primera ronda: "Playback de grupo": Todos juntos hacemos playback sobre una canción. Los que sí cantamos, hacemos el lip sync sobre nuestra propia voz, y los que no cantan, sobre la voz de alguien más.

Cortesía | Facebook Emma Calo

2. Segunda ronda: "Descubre mi vida": Se muestra una entrevista del participante al que eligió el concursante para descubrir más de su vida y qué hace. (en esta ronda me eligieron a mí, tuve qué revelar mi voz y salir del programa)

3. Tercera ronda: Estudio secreto

4. Cuarta ronda: Desafío playback

5. Quinta ronda: El micrófono dorado

6. Sexta ronda: El interrogatorio

En base a la apariencia, desenvolvimiento escénico y las pistas que se van dando durante cada ronda, el concursante tiene qué descartar a los malos cantantes, y si al final logra quedarse con un buen cantante, se gana $500,000 pesos. Él decide si irse a casa con lo acumulado en cada ronda o se arriesga por el premio mayor, pero si se arriesga y resultó que el participante final cantaba mal, se va sin nada a casa.

¿Con qué temas participaste y cuántos cantaste?

En play back de Grupo (primera ronda) cantamos "El merengue" de Manuel Turizo, y posteriormente, en mi canción de revelación (cuando el concursante me saca pensando que yo no canto), canté "Memory" del musical Cats de Andrew Lloyd Webber. "Ya una vez que canto en vivo para que descubran mi voz, salgo del programa".

Concluyó la talentosa soprano Emma Calo, agradeciendo la entrevista exclusiva al periódico "El Sol de San Luis ".