El pop eminentemente sexual de Fletcher

Desde que se dio a conocer a nivel masivo con el sencillo "Undrunk", a principios de 2019, la cantante y compositora Carl Elise Fletcher, mejor conocida como Fletcher, no ha parado de escalar listas de éxitos, llenar los sitios donde se presenta y acumular millones de escuchas en las plataformas de streaming.

Sin embargo, la artista debutó cuatro años antes, cuando lanzó la canción "War Paint", seguida de otro tema titulado "Wasted Youth". Aunque fue hasta 2018 cuando después de firmar con Capitol Records, su popularidad comenzó a ser una realidad, con lo que además empezó a figurar en los carteles de festivales como Bonnaroo, Lollapalooza, BottleRock y iHeartRadio Music Festival.

Decenas de medios internacionales, desde TIME, hasta Harper's Bazaar o The Guardian, tampoco se han medido en elogios hacia ella, sobre todo a partir de la salida de sus mini álbumes You Ruined New York City for Me y The S(ex) Tapes, que entre otras cosas le valieron ser incluida por la revista Forbes en su lista de 30 personajes debajo de los 30 años para este 2022.

Es así como Carl llegó al lanzamiento de su primer disco largo titulado Girl of My Dreams, arropada por la confianza que deben dar más de mil millones de streams en todo el mundo y de vender 100 mil entradas para sus presentaciones, tan sólo en lo que va de este año.





Carl, ¿cómo recuerdas los días de tu debut, cuando lanzaste la canción “War paint”?

Oh, es muy divertido pensar en esos días, sobre todo porque siento que he cambiado y crecido tanto como persona y como artista desde entonces. Esa canción viene en mi primer EP, donde también venía “Wasted youth”, que es un tema que me ayudó a llamar la atención sobre mi música, y donde conocí a tantos seguidores que aún me siguen apoyando hasta el día de hoy, así que bueno, siempre es muy loco voltear hacia atrás y darte cuenta de lo lejos que has llegado.





Tu música tiene una gran energía sexual, ¿es algo en lo que piensas cuando la escribes o simplemente sale así?

Sí, totalmente. Pero es que más bien soy así, realmente me gusta hacer que las personas se sientan realmente empoderadas y que se gusten a sí mismas y se sientan sexys. Finalmente la energía sexual también es una energía creativa. Y bueno, siento que eso fue algo muy importante para mí, cuando me descubrí a través de la sexualidad. Así que me gusta transmitirlo, ya sea en las canciones, en una charla o de cualquier forma, porque aún tenemos que eliminar un montón de tabúes que hay con respecto a las conversaciones sobre el sexo.





¿Qué otras ideas o sentimientos son importantes para ti como parte de tu propuesta?

Básicamente, creo que la idea de comprender que tú mismo eres lo único que necesitas para estar bien, porque a veces pasa que esperamos eso de los demás y que necesitamos que otras personas se encarguen de ello, pero realmente todo está ahí y siempre ha estado ahí. La idea de que tú eres la persona que más te guste es una gran forma de empoderamiento que además es muy linda cuando la transmites a los demás, porque es algo hermoso y limpio y perfecto llegar a un punto en el que no tienes que esconder cosas ni sentimientos, y creo que todos tenemos ese potencial.





Como miembro de la comunidad LGBT+, apoyas a distintas causas y organizaciones, ¿pero crees que hay algo de eso presente en tu música también?

Sí, absolutamente. Siempre he sido muy honesta acerca de mi vida y mi sexualidad y me gusta aceptar eso, y todo ese viaje inevitablemente se cuela en mi música y en mis conversaciones, porque son mis experiencias de vida. Obviamente tampoco es mi enfoque principal el habla de ello en mi música, pero ha sido parte de mi experiencia, así que inevitablemente está ahí también. Por otro lado, nunca me propuse ser el modelo a seguir de nadie, pero sí quiero animar a las personas que están pasando por experiencias similares a las mías, ser esa artista que yo necesitaba ver cuando era más joven.





Hablando de ello, ahora vivimos en un mundo muy polarizado, en el que ves muchas libertades por un lado y mucha gente queriendo censurar esas libertades por el otro, ¿no crees?

Absolutamente de acuerdo. Creo que estamos en un momento realmente complicado de la historia en el que las personas sólo buscan razones para atacarse entre sí. Todos buscan tener la razón, cuando creo que lo que tenemos que hacer es aprender a ser capaces de mirar y reconocer que quizá hay tantas verdades diferentes coexistiendo, tantas posibilidades diferentes y tantas perspectivas. La gente suele pensar que tiene la razón sobre ciertos temas, porque se basa en sus propias experiencias.

Por supuesto. ¿Cuál es la canción de la que te sientes más orgullosa?

Oh… Eso es difícil de decir, pero tengo una que se llama "Undrunk", que habla de lo que podrías hacer si pudieras deshacer ciertas cosas que hiciste cuando estabas borracho, como llamar a alguien en la madrugada, ya sabes, retroceder en el tiempo para tal vez hacer algo diferente. Esa fue una de las primeras canciones que hice y fue la que me permitió viajar a otros lugares y atraer a más personas hacia mi música y mis shows, así que esa es la canción de la que me siento más orgullosa, y creo que también una canción llamada “All love”, que creo que es una de las más honestas que he hecho.





¿Qué más te gusta hacer en tu vida diaria, aparte de cantar y componer?

Dios mío, soy un poco como una nerd de la naturaleza, así que me encanta salir y me gusta ir a tiendas espirituales y comprar cristales, cartas del Tarot y todo eso…

También me gusta cocinar, beber vino y hacer tablas de embutidos con mis amigos. Además hago snowboard y me encanta ir a la playa. Ah, también me gusta el karate, de hecho tengo mi cinturón negro, lo cual es un hecho extraño y divertido. Pero escribir canciones es definitivamente mi pasión principal.





Sabemos que últimamente has tenido lleno total en la mayoría de tus presentaciones. Para los que no lo hemos visto, ¿cómo es un show de Fletcher?

Bueno, me gusta que sea algo muy completo, en donde recorres una gama muy amplia de emociones. Así que estamos todos riendo y bailando, pero de pronto ya estamos llorando o besándonos con alguien en el baño o tal vez muy borrachos… Y hay tetas, siempre hay muchas tetas, mucha energía sexual, porque cuando alguien viene a mi show, todo lo que quiero es que se sienta libre de expresarse exactamente como es en ese momento, así que creo que es como una hora y media que se vuelve como un espacio seguro para que las personas sean exactamente como son y simplemente dejen todo lo demás a un lado para sólo estar en el presente, allí conmigo.





El próximo año saldrás de gira por Europa con Panic at the Disco. ¿Cómo te sientes al respecto?

Estoy muy emocionada, ya no puedo esperar para que eso suceda, porque además soy muy fan de Brendon Urie -el vocalista de la banda-, él para mí es como un dios, así que no puedo esperar a escucharlo cantar todas las noches. Es un honor estar con ellos en una gira de estadios por toda Europa.





¿Hay algo más que quieras decirle a tus seguidores mexicanos?

Honestamente, sólo que los amo mucho y que no puedo esperar para ir a México a tocar. Sólo quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por ser tan amorosos y tan pacientes y abiertos hacia mi… Los amo y no puedo esperar a verlos otra vez.

