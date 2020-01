Aquí te presentamos el cartel, las fechas y los precios del Corona Capital Guadalajara 2020

El 2020 empieza con todo y para muestra, el cartel del Corona Capital Guadalajara, que trae consigo a grandes agrupaciones que estamos seguros, te harán saltar de felicidad.

via GIPHY

The Strokers, Kings of Leon, The Hives, Foals, Blondie, Nick Murphy, entre otros, serán los protagonistas de esta tercera edición, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo.

Foto: Twitter @CCapitalGDL

La venta para Tarjetahabientes Citibanamex serán los días 28 y 29 de enero, y será hasta el 30 de enero, que los boletos estarán disponibles para el público en general.

Recuerda que dependiendo de la fase, los precios irán aumentando, por lo que aquí te dejamos un vistazo para que cheques el costo de cada una.

Foto: Corona Capital Guadalajara

Con este nuevo Line Up, el festival busca superar las expectativas de sus anteriores ediciones en 2018 y 2019 , donde miles de personas pudieron disfrutar de grupos de talla internacional.

El magno evento volverá a tener dos días llenos de música, gastronomía y diversión, buscando estar a la altura de su ya famoso predecesor: el Corona Capital de la Ciudad de México.

¡Por lo que esperamos puedas vivir toda la experiencia que sólo el CCapitalGDL puede ofrecerte!