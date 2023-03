Documental de Juan Carlos Rulfo llega a Netflix

Para su nuevo documental, Juan Carlos Rulfo apostó por retratar una técnica de comunicación que un hospital público de la Ciudad de México implementó para conectar al paciente con sus familiares durante la pandemia en 2020, cuando los contagios se encontraban en su máximo punto y muchas personas perdieron la vida frente a la enfermedad.

Sin embargo, lejos de avocarse a los estragos que dejó la crisis sanitaria mundial, el cineasta se enfocó en las historias de las familias que vivían a las afueras de la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde sólo podían tener contacto con los pacientes mediante escritos en papel o servilletas.

Es así como nace Cartas a la distancia, trabajo de Rulfo que busca sensibilizar a la gente sobre lo que se vivió y que, de acuerdo con el director, se está comenzando a olvidar. Este trabajo tiene como fin, también, homenajear a aquellos que integran el equipo de salud pública.

“La película lo que hace es abrir una ventana para tratar de enjuagar toda una serie de angustias que la misma sociedad ha hecho que tú te guardes, porque no hay espacio para poder hablar de ellas”, afirmó Rulfo en entrevista.

“Te mentalizan que la pandemia no existió, que lo que tú sientes no importa, que tienes que regresar a la nueva normalidad, seguir tu vida, sin embargo traes cargando ciertos pesares, mucha gente perdió su familia, su trabajo, hay traumas en los adolescentes, chicos que tuvieron sus primeros años de desarrollo en medio de la pandemia, son esas cosas que están ahí atoradas. Los médicos, el personal de salud, tampoco se ha hablado de ellos, no se le ha rendido un homenaje o estimulado su trabajo”, expresó el director de la cinta disponible en Netflix.

El documental se grabó entre mayo y septiembre de 2020; parte del material fue captado por el propio personal de salud, complementado por videos grabados en celulares que los familiares aportaron. Lo que predomina en el filme es el relato íntimo de las familias afectadas.

“Lo que te permite el cine documental es acercarte a la gente y la pandemia me ofreció una mesa puesta con la necesidad de la gente de poder comunicarse. Los medios se dedicaron a ‘informar’, pero la información iba más bien por la carencia de las instituciones, no se hablaba de la gente, tampoco se estimulaba esta comunicación entre la gente y los contagiados al interior de cualquier clínica”, comentó el cineasta de 59 años.

El equipo de filmación estuvo de entre dos y tres meses dándole seguimiento a las historias. Al final, el director no les prometió a los involucrados tener algún tipo de ganancia ya que, al ser una película con recursos independientes, todo lo que pudiera generar sería para cubrir los gastos que ésta dejó.

“El acuerdo con ellos fue que si hay ganancias o algo, ya veremos, pero ahorita básicamente la película se pagó, no teníamos tiempo de escribir un proyecto, buscar una convocatoria para ver si nos daban el recurso al año siguiente, sino que teníamos que arrancar de inmediato, así que buscamos fondos.

“Lo que se pueda ganar en Netflix, que fue una venta muy sencilla porque no es una producción original de ellos, puede usarse para pagar las deudas y toda la promoción que hemos hecho y si hay algo de ganancia, ya se verá de qué manera repartirse entre los enfermeros”, sostuvo el director conocido por proyectos como El Abuelo Cheno y otras historias (1994) y En el hoyo (2006).

El filme ya se encuentra disponible en Netflix.

Por otro lado, el hijo del escritor Juan Rulfo adelantó que está trabajando en su siguiente proyecto en donde México será el protagonista; “estoy levantando una película sobre el Valle de México, sobre la cuenca de esta ciudad que está olvidada, por un lado la Ciudad de Méxioco es un espectáculo, pero con el tiempo se nos ha olvidado saber qué piso estamos pisando. Es una película sobre la carencia del entendimiento de dónde estás parado”, finalizó.